Worden jouw groenten ook zo snel rot? Dat is normaal, want het zijn delicate producten. Je mag ze niet allemaal op dezelfde manier bewaren. Sla mag je bijvoorbeeld in je koelkast leggen, maar tomaten absoluut niet. Wij geven je enkele tips om je vitamientjes wat langer vers te houden.

Beschimmelde courgettes, rotte tomaten en paprika’s met bruine vlekken, het komt in de meeste huishoudens al wel eens voor. Dat is jammer, want zo verlies je kostbare en lekkere voedingsstoffen. Een goede kennis hebben over hoe je je groenten moet bewaren, is dus belangrijk maar niet eenvoudig. Wij helpen je graag verder met enkele cruciale tips.

In of uit de koelkast?

Tomaten, aubergines, courgettes, komkommers en paprika’s mag je absoluut niet in je frigo bewaren. De koude temperatuur zorgt er bijvoorbeeld voor dat de tomaat heel wat van zijn smaken zal verliezen. Maar je mag deze groenten ook niet in een fruitschaal stoppen, want daardoor krijgen ze bruine vlekken en gaan ze bitter smaken. Aardappelen en uien mag je ook niet in de koelkast leggen. Je moet ze op een droge, koele en donkere plek bewaren, bijvoorbeeld in de kelder of in een keukenkast.

Deze groenten mag je gelukkig wel nog in je frigo droppen: andijvie, spinazie, bloemkool, broccoli, spruiten, prei, bleekselderij, knolselderij, bladselderij, sla, witlof, asperges en champignons.

Vries je groenten in

Een andere methode is om het krachtvoer in te vriezen, want daardoor verliezen ze geen smaak en blijven de vitaminen behouden. Een fijn trucje om echt niets te verliezen, is om ze een tweetal minuutjes te koken voor je alles in de diepvries stopt. Ingevroren groenten kan je 8 tot 9 maanden bewaren. Handig, toch?!

