Seksuologe is duidelijk: Zo lang moet een vrijpartij duren!

Dat sommige mannen zich weleens zorgen maken over of ze het wel lang genoeg volhouden tijdens een vrijpartij, is geweten.

Dat blijkt ook uit de lezersvraag die seksuologe Isiah McKimmie beantwoordde op de ‘New York Post’-website. “Met het ouder worden merk ik dat mijn vrijpartijen korter duren. Recent vertelde een dame me dat ze liever had dat de seks langer duurde. Ik wist niet goed of ze ook voorspel meerekende of enkel de penetratie bedoelde. Ik vrees nu dat ik het niet lang genoeg weet uit te houden”, aldus de anonieme lezer.

Hoe lang moet seks duren?

Dé vraag van vandaag is dus: hoe lang moet seks gemiddeld duren? Seksuologe Isiah geeft antwoord. “Ik begrijp de druk die vele mannen voelen om het ‘goed te doen’ door te weten wat ze moeten doen en wat nu die ‘perfecte duurtijd’ is. Het korte antwoord? Zo lang als iedereen die deelneemt het wil… “, opent ze.

Voorspel is cruciaal

“Ik kan je niet vertellen wat die vrouw waarmee je de lakens deelde exact bedoelde, maar ik kan je wel zeggen dat veel vrouwen voorspel vaak belangrijker vinden dan ‘de daad’ op zich. Vrouwenlichamen hebben tijd nodig om klaar te zijn voor penetratie. Extra tijd voorzien voor het voorspel helpt om de kans op pijn tijdens de penetratieve seks te verkleinen en het genot te vergroten”, gaat ze verder.

Ideale duurtijd

“Seksuologen raden aan om toch minstens 20 minuten te spenderen aan het voorspel alvorens verder te gaan. Maar veel vrouwen vertellen me dat het voorspel ook langer mag duren… Uiteraard zijn er ook uitzonderingen en soms verkiezen vrouwen een snelle vrijpartij die vlug voorbij is”, aldus Isiah.

Vijf tot zeven minuten

Ook over de daadwerkelijke duurtijd van ‘dé daad’ is de seksuologe duidelijk. “De gemiddelde duurtijd van penetratieve seks voor heterokoppels ligt tussen de vijf tot zeven minuten. Te lange penetratie kan op den duur ook pijnlijk zijn voor de vrouw. Al zijn er ook hier weer uitzonderingen… Als we ons beeld op wat seks hoort te zijn en wat het ‘doel’ is verruimen, staan we open tot meer deugddoende mogelijkheden… En als je niet weet wat je bedpartner juist bedoelt, vraag het dan even. Er mag niet verwacht worden dat je dat zelf allemaal maar weet”, besluit ze.

Foto via Pexels door Kampus Production – Bron: New York Post