De lockdowns – en bij uitbreiding de volledige COVID-periode – maken dat het voor de meeste mensen een moeilijk en lastig 2020 is geworden, niet in het minst voor de vele singles vandaag de dag. En die hebben zogenaamde ‘huidhonger’, de behoefte om aangeraakt te worden, al dan niet seksueel.

In het meest recente nummer van ‘Primo’ verduidelijkt de Gentse seksuologe Chloé De Bie. “‘Huidhonger’ is een begrip dat ik vroeger altijd moest uitleggen, maar nu hét woord van 2020 is. Je kan dat gedeeltelijk verzachten door je knuffelcontact eens goed vast te pakken, maar daarnaast is het essentieel om ook zelf je huid te vertroetelen”, zo vertelt ze.

Masturberen

”Neem een lekker warme douche, wikkel je in een fleecedekentje, masseer je eigen handen en voeten eens. Het gaat ook over masturberen: je eigen lichaam aanraken en strelen. Het is niet honderd procent hetzelfde maar het biedt soelaas”, zo besluit ze in het interview met ‘Primo’.

Foto: Instagram Chloé De Bie