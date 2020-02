Verkeer jij in de rotsvaste overtuiging dat samen leuke dingen ondernemen cruciaal is om je relatie te laten duren? Tijd om van gedachten te veranderen! Volgens Mark Manson, auteur van ‘The Subtle Art Of Not Giving A F***’, moet je als koppel net kunnen genieten van de saaie dingen wil je lang samen blijven.

Er zijn grof genomen twee soorten koppels. De ene probeert om elke dag legen – wait for it – dary, legendary te maken, de andere kruipt met veel genoegen ’s avonds in de zetel om gezellig Netflix te kijken. Uiteraard is het ook mogelijk dat jij en je partner de gulden middenweg bewandelen – wat ons betreft nog steeds de beste formule.

Hoe saaier, hoe beter

Mark Manson is van mening dat hoe meer ‘saaie’ activiteiten je samen onderneemt, of net niet onderneemt, hoe beter. Sociale media durven ons weleens te laten geloven dat we zoveel mogelijk op reis moeten gaan en samen adrenaline junkies moeten worden, maar dat is volgens Manson zever in pakskes. Voor hem geldt de regel: hoe saaier, hoe beter de relatie. “Dat klinkt raar voor de meeste mensen, maar als je erover nadenkt, klopt het wel. Een gelukkig tachtigjarig koppel dat al zestig jaar samen is, is niet gelukkig omdat ze samen privéjets namen en de meest indrukwekkende foto’s namen op vakantie. Ze zijn gelukkig omdat ze samen saai konden zijn. Jaar na jaar konden ze samen gezellig thuis rondhangen, praten over saaie onderwerpen, tv kijken, eten klaarmaken… en alles bleef goed gaan”, vertelt hij aan Business Insider. Voel je dus vooral niet schuldig als jij en je lief wéér eens een avondje thuisblijven, daar is niets mis mee.

