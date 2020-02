Ons kapsel is een belangrijk deel van ons uiterlijk. Het is een van de eerste dingen die mensen zien en we weten allemaal hoe belangrijk die eerste indruk is. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat heel wat mannen en vrouwen naarstig op zoek zijn naar hét wondermiddel dat hun haargroei stimuleert.

Op het internet gaan talloze video’s rond die allemaal beweren een antwoord te hebben op je haargroeiproblemen. De een adviseert cayennepeper, de ander zweert bij kokosolie of ajuinen. Dokters zijn echter minder enthousiast over de trend.

Haaruitval

Heb je last van haaruitval of begin je stilaan kaal te worden, dan heb je je vast weleens afgevraagd of er geen middel bestaat om je haargroei weer op gang te krijgen. En als je die vraag ooit hebt ingetypt op YouTube werd je ongetwijfeld geconfronteerd met een ellenlange lijst aan tutorials. Maar hoe overtuigend die filmpjes ook mogen lijken, laat je vooral niet in verleiding brengen om ze ook effectief uit te proberen. Sharon Wong, dermatologe en woordvoerster voor British Skin Foundation, wijst op de gevaren van zogenaamde wondermiddeltjes als chilipepers of cayennepeper. “Capsaïcine is de actieve stof in chilipepers en hoewel die gekend staat om haar antioxiderende en ontstekingsremmende eigenschappen, is er geen bewijs dat de pepers de haargroei bevorderen. Door de chilipepers rechtstreeks op de hoofdhuid aan te brengen kan er een brandend gevoel, hypersensitiviteit of contactdermatitis ontstaan. In het ergste geval kunnen die reacties zelfs leiden tot haaruitval”, vertelt Wong aan Metro UK. Heb je veel last van haaruitval, dan is een bezoekje aan de huisarts een beter idee.

