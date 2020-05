De temperaturen gaan de komende tijd weer de hoogte in en dat betekent dat we weldra allemaal nood hebben aan wat verfrissing. Natuurlijk kan je kiezen voor een lekker glaasje water met wat citroen erdoor, een glas frisdrank met ijsblokjes of – we zeggen maar wat – een koud biertje. Wil je iets minder voor de hand liggends, dan kan je je eigen cold brew koffie maken.

Koffiekenners weten vast wel waar we het over hebben, maar niet iedereen is gekend met het fenomeen. Vaak denkt men dat ijskoffie en cold brew koffie synoniemen zijn – een veel gemaakte fout. De bereidingswijze van beide dranken is namelijk erg verschillend. Terwijl ijskoffie wordt gemaakt van warm gezette koffie die vervolgens wordt afgekoeld, maak je cold brew door de koffie te laten trekken in koud water. Daardoor is cold brew heel wat zachter en minder bitter van smaak.

Cafetière of bokaal

Het maken van cold brew koffie vergt wat tijd, maar eigenlijk is het heel simpel en bovendien heb je er weinig voor nodig. Voor 250 gram gemalen kwaliteitskoffie heb je 1 liter water nodig. Verder is het wel zo handig om een cafetière (ook wel french press genoemd) in huis te hebben – heb je dat niet, dan volstaan een bokaal en een papieren koffiefilter of een neteldoek.

Het komt erop neer dat je je koffie 12-24 uur in het water laat trekken. Doe de gemalen bonen dus in je cafetière of bokaal, giet het water erbij, roer flink en dan is het tijd om te wachten. Na 12 à 24 uur kan je ofwel de filter van je cafetière langzaam naar beneden duwen om de cold brew te filteren, ofwel giet je de inhoud van je bokaal door een koffiefilter. Je kan het drankje maximaal twee weken in de koelkast bewaren. Hoe je je cold brew drinkt, bepaal je natuurlijk volledig zelf: met enkele ijsblokjes voor een extra verfrissend resultaat, met een scheutje melk of gewoon puur. Wij krijgen er alvast dorst van!

Het bericht RECEPT. Zo maak je zelf een heerlijke cold brew koffie verscheen eerst op Metro.