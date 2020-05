Wonen in een oud (heren)huis in de stad heeft veel voordelen: hoge plafonds, een schitterende parketvloer, een goede ligging, veel lichtinval… En laat ons eerlijk zijn, de charme alleen al verovert je hart als geen ander. Maar helaas is er ook één groot nadeel aan zo’n appartement. In tegenstelling tot bewoners van recentere gebouwen, beschik je vaak slechts over een zeer klein balkon.

Dat kan al eens tot frustratie leiden. Wat moet je nu met die ene vierkante meter? Je wil er wel gebruik van kunnen maken (want één vierkante meter is beter dan geen vierkante meter), maar je wil ook dat het er leuk uitziet. Hoe prop je die twee criteria in zo’n kleine ruimte? Wel, daar bestaan enkele trucjes voor.

1. Balkonbakken

Een beetje groen op je balkon is wel mooi meegenomen, maar je wil natuurlijk niet dat die planten alle ruimte innemen. Een balkonbak is in dat geval de ideale oplossing. Zeker als je ze aan de buitenkant van de reling hangt, nemen ze eigenlijk geen plaats in, terwijl je wel profiteert van al het moois dat de natuur te bieden heeft. Kies zelf wat je erin plant: kruiden, groenten of net sierbloemen, het kan allemaal.

2. Een inklapbare balkontafel

Hoe klein je tafeltje ook is, vaak nemen de tafelpoten alleen al meer plaats in beslag dan je je eigenlijk kan veroorloven. Gelukkig hoeft dat niet te betekenen dat je niet gezellig kan dineren op je balkon. Er bestaan namelijk inklapbare tafeltjes die je aan de reling van je balkon bevestigt – net zoals de balkonbakken. Zo heb je geen last van onhandige tafelpoten die in de weg staan en op momenten dat je de tafel niet gebruikt, klap je haar handig in elkaar binnen enkele seconden.

3. Slimme verlichting

Als je ook tijdens zwoele zomeravonden op je balkon wil zitten, is het wel zo handig om wat verlichting te hebben daarbuiten. Een sta- of tafellamp neemt wederom kostbare ruimte in, dus denk na over alternatieven. Je kan bijvoorbeeld een lichtslinger aan de muur bevestigen door middel van enkele strategisch geplaatste spijkers of rijg hem door de reling. Of je kan lampen met een grondspies in je plantenbakken steken – het is maar net wat voor jou het beste past.

4. Omhoog, omhoog, omhoog

Vergeet niet dat je vaak ook gebruik kan maken van de muur die grenst aan je balkon. Door gebruik te maken van die verticale ruimte kan je nog wat leuke extra’s voorzien. Zoals gezegd is een lichtslinger een leuk idee, maar je kan bijvoorbeeld ook hangpotten bevestigen aan de muur of hem gebruiken voor een smalle klimplant.

5. Personaliseer

Uiteraard kan je je balkon helemaal naar je eigen smaak personaliseren. Denk bijvoorbeeld aan kussentjes op de stoelen, een kleurrijk tapijt op de vloer, enkele lantaarns voor extra gezellig licht… Afhankelijk van hoe klein je balkon écht is, heb je iets meer of net minder spelingsruimte. Maar je hebt alleszins geen enkel excuus meer om deze zomer geen gebruik te maken van je (mini) balkon!

