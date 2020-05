Vraag jij je aan het eind van de maand ook telkens af waar al je geld is gebleven? Tijd om daar wat aan te doen. Hetgeen wat daarbij kan helpen is het maken (en bijhouden) van een huishoudboekje. Dat klinkt niet heel leuk, maar dankzij deze drie apps kun je jouw geldzaken ook makkelijk bijhouden.

Je inkomsten en uitgaven bijhouden is de sleutel als je je geldzaken op orde wilt houden. Bedenk daarom eerst waarom je zo graag je geldzaken op orde wilt hebben. Wil je sparen voor die ene akantie? Of schrik je er gewoon van hoe snel je salaris iedere maand weer opraakt binnen no-time? Als je een doel voor ogen hebt, is het veel makkelijker om het bijhouden van je geldzaken in zo’n app ook daadwerkelijk vol te houden.

1. Dyme

Sommige apps voor online bankieren (zoals bijvoorbeeld ING), bieden de mogelijkheid om inzicht te krijgen in waar je geld naartoe gaat. De app categoriseert je afschrijvingen zelf en in de app kun je vervolgens kijken naar welke categorie – bijvoorbeeld verzorging en gezondheid, huishouden en elektronica of hobby’s en vrije tijd – het meeste van je geld gaat. Handig, maar lang niet altijd kloppen de categorieën.

Een fijne app waarmee je dit wél handig in kaart kunt brengen is Dyme. Je moet je bank koppelen en krijgt vervolgens handige overzichten van je inkomsten en uitgaven. Het fijne aan deze app is dat je abonnement ook inzichtelijk worden gemaakt. Is het echt nodig om een abonnement te nemen op twee streamingdiensten, of kun je wat geld besparen om eentje te kiezen?

2. Spendo

Een andere handige app om je geldzaken op een rijtje te zetten is Spendo. In Spendo krijg je een overzicht te zien van je uitgaven én kun je een doel instellen. En dat is handig, want zo zie je in een oogopslag of je doel in zicht is of er echt nog het een en ander moet gebeuren. In deze app moet je je uitgaven handmatig invullen en zelf categoriseren.

3. Buddy

Buddy is een andere handige tool om te gebruiken. In de app heb je veel mogelijkheden als het gaat om je geldzaken op orde brengen. Je kunt bijvoorbeeld zorgen dat er automatisch geld opzij wordt gezet voor de vaste lasten (zoals je huur of telefoonabonnement). Verder kun je een budget aan elke categorie hangen, waarvan je vervolgens een waarschuwing ontvang als je dicht bij dat budget in de buurt komt.

