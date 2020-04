Wil je tijdens de quarantaine creatief aan de slag in de keuken? Probeer dan eens dit originele recept van cheesecake met… gin.

Ben je de klassieke gin-tonic al beu? Dan kan je je lievelingsdrankje ook verwerken in een heerlijke cheesecake. Dit recept van het Britse magazine Good Housekeeping werd ondertussen al duizenden keren gedeeld op Facebook. De cake is niet alleen lekker, maar is ook heel fotogeniek. Bovendien tover je deze taart in amper 25 minuten op tafel. Smakelijk!

Ingrediënten

100 gram gesmolten, ongezouten boter, plus een beetje extra om in te vetten

200 gram Digestive koekjes of iets gelijkaardig

500 gram roomkaas op kamertemperatuur

25 gram poedersuiker

50 ml gin

zeste van 1 limoen en 1 el limoensap

100 gram witte chocolade

300 ml slagroom

Voor de versiering:

150 gram citroenpudding

enkele schijfjes limoen

2 el gin

Bereidingswijze

Vet de randen en de onderkant van een bakvorm met een diameter van 20,5 centimeter in en leg er bakpapier in.

Vermaal de koekjes in de keukenrobot tot ze fijn zijn. Voeg de gesmolten boter toe en mix het tot een geheel. Druk het op de onderkant van de bakvorm en laat afkoelen.

Doe de roomkaas, poedersuiker, gin en limoenzeste en -sap in een grote kom en meng alles met een elektrische handklopper.

Verwarm zachtjes de witte chocolade in een kom boven een pot met lichtjes borrelend water (maak dat de onderkant van de kom het water niet raakt). Als het gesmolten en glad is, haal je de kom weg en laat je het 2 minuten afkoelen. Doe de chocolade vervolgens vlug bij het mengsel met de roomkaas en roer het erin.

Klop in een aparte kom de slagroom op tot het een stevige structuur heeft en meng het dan ook dat onder de roomkaas.

Giet het mengsel van de roomkaas met de chocolade en de slagroom in de bakvorm en laat minstens 6 uur en liefst een hele nacht rusten in de koelkast.

Haal de taart uit de vorm en werk af met de citroenpudding, de schijfjes limoen en wat gin.

Het bericht RECEPT. Probeer deze cheesecake met gin verscheen eerst op Metro.