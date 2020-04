Fietsen of wandelen zijn haast de enige activiteiten waarvoor je nog buiten mag komen. Nu de zon schijnt, is deze quarantaine het perfecte moment om te investeren in een stalen ros. Fietsen is niet alleen leuk, het is ook gezond. Je verbrandt er bovendien heel wat calorieën mee. Maar hoeveel moet je nu precies trappen om af te vallen?

Fietsen is een goede aanvulling op je gezonde levensstijl. Net zoals bij andere sporten maak je endorfines aan die je een goed humeur bezorgen. Bovendien neem je een pak vitamine D op als je een fietstochtje maakt in de zon. Ben je niet zo sportief? ook dat is geen probleem. Fietsen is de ideale sport voor starters, want je kan het doen op alle niveaus en van blessures heb je geen last!

Summer body in het vizier

Overtuigd? Of wil je eerst weten of fietsen ook bijdraagt aan jouw summer body? Om gewicht te verliezen, is sport helaas niet voldoende. Wil je afvallen, dan moet je ook gezonde voeding op het menu zetten. Maar afslanken dankzij je fiets is wel degelijk mogelijk, als je maar doorzet.

Hoeveel calorieën je precies verbrandt met fietsen, is afhankelijk van veel factoren. Onder ander je geslacht, lichaamsconditie, gewicht en de snelheid waaraan je fietst, hebben een invloed.

Zoveel calorieën verbrand je gemiddeld per uur

Je weegt +/- 60 kg: je verbrandt 246 calorieën per uur als je 15 km/uur fietst, 339 calorieën als je tussen de 15 en 20 km per uur fietst en 446 calorieën als je 20 à 22 kilometer per uur fietst.

Je weegt +/- 70 kg: je verbrandt 279 calorieën per uur als je 15 km/uur fietst, 405 calorieën als je tussen de 15 en 20 km per uur fietst en 552 calorieën als je 20 à 22 kilometer per uur fietst.

Je weegt +/- 80 kg: je verbrandt 314 calorieën per uur als je 15 km/uur fietst, 471 calorieën als je tussen de 15 en 20 km per uur fietst en 658 calorieën als je 20 à 22 kilometer per uur fietst.

Je weegt +/- 90 kg: je verbrandt 348 calorieën per uur als je 15 km/uur fietst, 540 calorieën als je tussen de 15 en 20 km per uur fietst en 768 calorieën als je 20 à 22 kilometer per uur fietst.

Je hoeft niet per se snel te fietsen om calorieën te verbranden, integendeel. Als je een sprintje trekt, train je eerder je conditie. Je verbrandt dan suikers en koolhydraten, maar minder vet. Aan een hoog tempo kan je ook geen uren trappen, dus je zal je work-out minder lang volhouden.

