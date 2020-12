Elke week deelt een pendelaar de leukste lifestyletips met jou. Deze keer verklapt IT consultant Lieze Merckx (25) uit Mechelen haar gewoontes om de coronacrisis door te komen.

Camille Van Puymbroeck

Welke films of series raad je aan tijdens deze lange winteravonden?

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Netflix US (@netflix)

“Het is misschien cliché, maar ‘Friends’ is en blijft een klassieker. Niets gezelliger dan wegkruipen in de zetel met een aflevering (of meer) van deze cultserie. Ik heb onlangs ook naar ‘The Queen’s Gambit’ op Netflix gekeken en die reeks over een schaakkampioene vond ik ook een aanrader.”

Je deed vroeger aan ritmisch turnen, hoe blijf je tijdens de lockdown alsnog fit?

“Wandelen, wandelen en nog eens wandelen: de meest toegankelijke sport die er is. Zelf ga ik ook twee à drie keer per week joggen en volg ik mijn gebruikelijke dansles online. Dat is uiteraard niet hetzelfde als in de dansschool en de kwaliteit van de muziek is een stuk minder, maar het is toch leuk om iedereen terug te zien.”

Wat zijn je favoriete afhaaladresjes?

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Chili Beans (@chilibeansmechelen)

“Er zijn in Mechelen heel wat lekkere opties, maar meestal ga ik voor sushi. Mijn vast adresje daarvoor is Ni Hao aan de Brusselsesteenweg in Mechelen, want dat ligt vlakbij mijn appartement. Als ik toch eens iets anders wil dan sushi, bestel ik graag bij Chili Beans aan de Korenmarkt. Zoals de naam doet vermoeden is dat een Mexicaans restaurant. Elk gerecht is tot in de puntjes afgewerkt!”

Wat moeten mensen zeker bezoeken in Mechelen?

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Lily Multibrand Boutiques (@shoplily_)

“Heel veel kunnen we dezer dagen niet doen en wandelen is tegenwoordig mijn favoriete tijdverdrijf. Zelf vind ik het Vrijbroekpark en het Mechels Broek grote aanraders als je even een frisse neus wil halen. Ik ben onlangs ook voor het eerst op de Sint-Romboutstoren geweest. Echt iets voor toeristen, maar toch indrukwekkend hoe ver je van daaruit kan kijken! Wil je graag kerstinkopen doen, dan zijn Lily in de Onze-Lieve-Vrouwestraat en Butik Moose aan de Bruul twee adresjes waar je zeker eens moet binnenwandelen.”

Hoe zorg je er dit jaar voor dat je, ondanks de bizarre omstandigheden, in de kerststemming komt?

“Normaal gezien haal ik pas laat op de maand een kerstboom in huis, maar dit jaar heb ik dat ritueel toch wat vervroegd. Een kerstboom is nu eenmaal een must om je huis gezellig te maken en dat is belangrijk nu we zoveel tijd thuis doorbrengen. Dit jaar heb ik ook besloten om kerstkaartjes te versturen. Dat doe ik zelden, maar nu we vrienden en familie zo weinig zien, is het een makkelijke manier om je toch enigszins verbonden te voelen en te laten weten dat je aan hen denkt.”

Het bericht PENDELAAR Lieze verklapt. “Vanop de Sint-Romboutstoren heb je het mooiste uitzicht” verscheen eerst op Metro.