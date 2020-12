Het zien van de echo van je eerste kindje is een speciaal moment, maar wat als dat niet kan? Een Engels stel, waarvan de aanstaande vader blind is, stond voor dit probleem. Een vriend is aan het ‘klussen’ geslagen en bood de uitkomst.

Emma Fotheringham was erg verdrietig na de eerste echo. Haar partner Nathan Edge kan namelijk niet wachten om vader te worden, maar kon na de eerste echo niet zien hoe hun kindje eruit zag. “Ik zie niets, dus ik kon ook de echo niet zien. Ik moest het helaas missen, hoewel het heel fijn was om erbij te zijn op dat moment”, vertelt Edge, die op zijn zesde 80 procent van zijn zicht verloor en na een mislukte operatie volledig blind is.

Kindje vasthouden

Zijn partner was echter al weken aan het plannen geslagen: “Ze wist het een geheim te houden tot het af was.” Met een goede vriend heeft ze namelijk een borduurwerk van de echo gemaakt, waardoor Edge kon voelen hoe zijn kind eruit zag. “Toen ik het borduursel in mijn handen kreeg, was ik erg emotioneel. Het duurde even voordat ik doorhad wat ik vasthad, maar bij normale echo’s is het soms ook lastig om te zien wat wat is.”

Eerste borduurwerk

Een vriendin, Deb genaamd, stuurde Emma een berichtje: “Ze zei dat ze erg blij was voor ons, maar dat ze het sneu vond dat Nathan onze baby niet zou zien groeien op de echo’s. Ze had nog nooit geborduurd, maar zou het voor ons heel graag willen proberen. Zodat Nathan toch het geluk van je kind te zien groeien kon ervaren. Ik kon niet geloven dat iemand zo lief was en zoiets speciaals voor Nathan zou willen doen.”

Deb zelf is inmiddels ook in tranen. “Ik ben zeker geen expert en dit was mijn eerste poging tot borduren. Ik kan niet eens tekenen!” Het stel krijgt een jongetje. “Heel spannend, maar ik heb er zin in”, zegt vader Edge tegen Metro UK.

