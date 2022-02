Oostendse garnaalkroket erkend als Vlaams streekproduct: «Oostende wordt krokettenhoofdstad»

Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) heeft de Oostendse garnaalkroket officieel erkend als Vlaams streekproduct. De Oostendse garnaalkroket wordt enkel gemaakt met handgepelde garnalen die door Oostendse vissers zijn gevangen. De stad organiseert bovendien een tweede editie van het garnaalkrokettenfestival op 22 en 23 oktober.

De Oostendse garnaalkroket is de meest traditionele van de garnaalkroketten. De garnalen voor de kroketten worden nog op het schip zelf gekookt. Eens aan land gebracht, worden de garnalen zo snel mogelijk verkocht en gepeld. Vervolgens wordt een bisque of bouillon gemaakt en wordt minstens 30 procent van de garnalen verwerkt in de kroketvulling. De kroketten worden ook geproduceerd binnen een straal van maximum 10 kilometer. Een aantal Oostendse chefs ondertekenden een charter waarbij ze verklaren dat ze de Oostende garnaalkroketten volgens dit principe zullen bereiden.

Hoofdstad van de kroket

Net daarom heeft het VLAM de Oostendse garnaalkroket nu het label «Eetbaar Erfgoed» gegeven. Daarvoor moeten streekproducten voldoen aan vijf criteria. Zo worden ze bereid met grondstoffen uit de streek of volgens een traditionele bereiding. De producten worden door de lokale bevolking gezien als een «traditioneel streekeigen product» en worden op ambachtelijke wijze gemaakt volgens de streektraditie. De streekproducten worden bereid in de streek van oorsprong én ze moeten al minstens 25 jaar bestaan.

Burgemeester van Oostende Bart Tommelein (Open Vld) is trots op de erkenning: «De garnaalkroket en Oostende zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Deze heerlijke Oostendse specialiteit groeide de voorbije jaren echt uit tot een ware ’reason to come’, maar zit ook in het hart bij Oostendenaars. We zullen Oostende de komende jaren verder uitbouwen tot de hoofdstad van de garnaalkroket.»

Lees ook

Vandaag is het internationale krokettendag: Hier haal je de beste kroketten van het land



Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://nl.metrotime.be/lifestyle/oostendse-garnaalkroket-erkend-als-vlaams-streekproduct-oostende-wordt-krokettenhoofdstad