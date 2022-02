DIT zijn de negen beste fietssteden- en gemeenten

In welke gemeente kan je het aangenaamst fietsen? Die vraag proberen Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters, de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) en de Fietsersbond te beantwoorden. Ze nomineerden samen negen Vlaamse steden en gemeenten die meedingen naar de titel Fietsgemeente/Fietsstad 2022. De winnaars worden onthuld tijdens het Fietscongres op 31 mei.

In een grote publieksbevraging konden alle Vlaamse burgers het afgelopen najaar hun gemeente beoordelen op het vlak van fietsbeleid. In het totaal brachten een kleine 20.000 mensen een stem uit. Iets minder dan de helft (133) van de 300 Vlaamse steden en gemeenten haalde minstens vijftig ingevulde enquêtes en kwam daardoor in aanmerking voor de titel van Fietsgemeente/Fietsstad 2022.

In de categorie steden en gemeenten met meer dan 50.000 inwoners maken Genk, Leuven en Mechelen kans op de titel. In de categorie van steden en gemeenten met 20.000 tot 50.000 inwoners zijn de kanshebbers Dilsen-Stokkem, Lommel en Mortsel. Bij de kleine gemeenten (minder dan 20.000 inwoners) gaat het tussen Lendelede, Peer en Zutendaal.

Drie winnaars

Deze maand bezoekt een onafhankelijk studiebureau de negen genomineerde steden en gemeenten. Daarbij zal een diepgaande analyse worden gemaakt van zowel het fietsbeleid als de fietsinfrastructuur. Die resultaten worden daarna beoordeeld door een vakjury. Op het Fietscongres op 31 mei in Deinze zal minister Peeters dan de drie winnaars bekendmaken.

