Een Nederlandse studie heeft uitgewezen dat wanneer je je gsm gebruikt in een houder tijdens het rijden, je een even groot gevaar op de weg vormt als wanneer je je smartphone in de hand houdt.

Onderzoek van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid, een belangrijk kabinetsadviseur in Nederland, onderzocht het verschil tussen ‘handsfree’ en ‘handheld’ smartphonegebruik in de wagen. Dat laatste wordt zowel in de Belgische als Nederlandse wet expliciet verboden, maar over het eerste bestaat er twijfel. Toch blijkt uit de studie, die in een rijsimulator werd uitgevoerd, dat ook met een houder het zeker niet aan te raden is om tijdens het rijden je smartphone te gebruiken.

Niet expliciet verboden

Je auto besturen met je smartphone in de hand werd al meermaal gevaarlijk bevonden. Je gaat er van slingeren, je kan moeilijker een constante snelheid aanhouden en je gaat er trager van rijden. Logischerwijze is gsmgebruik in de wagen dan ook expliciet bij wet verboden. Artikel 8.4 van de wegcode zegt dat “behalve wanneer zijn voertuig stilstaat of geparkeerd is, de bestuurder geen gebruik mag maken van een draagbare telefoon die hij in de hand houdt.” “Stilstaan” gaat daarbij over het afzetten van personen of het laden en lossen van materiaal, en niet over even voor een verkeerlicht staan. Maar de wet zegt niets expliciet over gsmgebruik met een houder. In Nederland leidde die rechterlijke verwarring tot de uitspraak van het hooggerechtshof dat gsmgebruik in een houder niet hetzelfde is als het toestel vasthouden. Een man die beboet werd voor het gebruiken van zijn smartphone tijdens het rijden terwijl die in een houder zat, werd zo vrijgesproken.

Navigeren

Door de resultaten van de studie gaan er nu echter stemmen op om de wet te verduidelijken; enkel een verbod op het vasthouden van de gsm tijdens het rijden zou een verkeerd signaal geven. Want hoewel in de Belgische wetcode staat dat je op elk moment “in staat moet zijn om alle rijbewegingen uit te voeren” en “je voertuig goed in de hand moet hebben”, bestaat er dus nog twijfel over de illegaliteit van de smartphonehouder in de wagen. In principe zou de politie je dus echter op basis van bovenstaande nuance wel kunnen beboeten voor gevaarlijk smartphonegebruik tijdens het rijden, ook als je een houder gebruikt. Tevens is daarbij het onderscheid tussen enkel op je smartphone kijken tijdens het navigeren of je gsm actief gebruiken om te sms’en in de houder belangrijk. Dat eerste kan volgens Veilig Verkeer Nederland wel, klinkt het bij AD. Van een totaal smartphoneverbod tijdens verkeersdeelname, zijn ze dan ook geen voorstander.

Het bericht Ook gsmgebruik met smartphonehouder levensgevaarlijk in de auto verscheen eerst op Metro.