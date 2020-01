Trek jij al een wollen trui aan als de temperatuur onder de 20 graden durft te zakken? Dan ben je een echte koukleum. Volgens het magazine Healthline overdrijf je zeker niet. Deze zes factoren bepalen of iemand snel bibbert van de kou.

1. Je drinkt te weinig water

Heb je het snel koud, dan is water een wondermiddeltje. Water help je je lichaamstemperatuur te regelen. Als je te weinig drinkt, is die sneller uit balans.

2. Je slaapt te weinig

Te weinig slaap is nooit een goed idee, en nu zou het er ook nog eens voor zorgen dat je je op de Noordpool waant. Als je niet uitgeslapen bent, vertraagt je metabolisme. Dat is niet alleen verantwoordelijk voor je vertering, maar houdt ook je lichaam warm.

3. Je bent een vrouw

Aan deze factor kan je helaas niets veranderen. Vrouwen hebben het sneller koud dan mannen, en dan vooral aan hun handen en voeten. Hun lichaam stuurt meer bloed naar de vitale organen, waardoor andere lichaamsdelen kouder aanvoelen.

4. Je hebt een ijzertekort

Als je niet genoeg ijzer hebt, dan kunnen de rode bloedcellen moeilijker zuurstof door je lichaam vervoeren. Je lichaamswarmte zal zich dus niet verspreiden. Hierover consulteer je best je huisarts. Indien nodig zal die jou ijzertabletten voorschrijven. Groene groentes, vlees en vis bevatten ook een schat aan ijzer.

5. Je BMI is te laag

Ondergewicht kan er ook voor zorgen dat je het steeds kou hebt. Als je te weinig lichaamsvet hebt, ben je als het ware niet goed ‘geïsoleerd’. Je zal dus sneller kou vatten. Een gezond gewicht is dus belangrijk, zeker in de winter.

6. Je schildklier werkt niet op volle kracht

Je schildklier stuurt onder andere je metabolisme aan, dat dan weer je lichaamstemperatuur op peil houdt. Heb je het regelmatig koud en heb je last van een droge huid of haaruitval? Dan kan het zijn dat er iets aan de hand is met je schildklier. Ook in dat geval is een doktersbezoek aangeraden.

