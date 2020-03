Thuiswerken is dezer dagen eerder regel dan uitzondering en dat kunnen we alleen maar aanmoedigen. Helaas betekent dat ook dat je lichaam heel wat minder beweging krijgt dan anders – zeker omdat ook fitnesszalen en andere sportinfrastructuur gesloten zijn. Gelukkig bestaan er ook manieren om van thuis uit fit te blijven.

Niet alleen musea en concertzalen doen een beroep op de wondere wereld van de technologie, ook yogi springen op de kar. De Brusselse Michel Van Cauter, de man achter Pop Up Yoga Concepts, besloot om zijn yogalessen de komende tijd te livestreamen op Facebook en Instagram.

Anti-stress

Yoga is de sport bij uitstek die je zowat overal kan beoefenen. Uiteraard kan je ervoor kiezen om naar een gespecialiseerde studio te gaan, maar je living of een park werken net zo goed. Het enige wat je nodig hebt is een matje en wat goede wil. In je eentje yoga beoefenen vergt echter de nodige discipline en het is dan ook leuker als je iemand hebt om je aan te moedigen. Vanuit die optiek besloot Michel om zijn yogalessen de komende weken live uit te zenden via sociale media. Op die manier houdt hij toch nog contact met zijn leerlingen zonder de gezondheidsvoorschriften te schenden. Iedereen – ook beginners en yogi die nog nooit eerder les hebben gevolgd vij Pop Up Yoga Concepts – kan de lessen bijwonen. Michel wil mensen zo een hart onder de riem steken in deze toch wel stressvolle tijden.

Gratis lessen deze week

Deze week staan er zes verschillende lessen gepland:

FREE online live streamed yoga class schedule for the next weeks. I felt scheduling live streams was a great way of… Posted by Pop Up Yoga Concepts on Sunday, March 15, 2020

De lessen zijn zoals gezegd helemaal gratis, maar als je toch een donatie wil doen en zo een lokale ondernemer wil steunen, dan kan dat. Details vind je op de Facebookpagina van Pop Up Yoga Concepts.

