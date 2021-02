In 2021 zullen we vaker, individueler, actiever en dichter bij huis reizen. Dat blijkt uit een trendrapport dat het gespecialiseerde toerisme PR-bureau Sound of C samenstelde na een bevraging bij negen van haar klanten. Dat we in reisjaar 2021 alle coronaregels aan onze laars zullen kunnen lappen is verre van waarschijnlijk. Zelfs al zijn we tegen de zomer met zijn allen gevaccineerd, corona zal duidelijk nog zijn sporen nalaten op ons reisgedrag. Ondertussen merken de meeste reisorganisaties wel dat klanten staan te popelen om hun volgende vakantie te boeken. Iets wat enkel nog een kwestie van tijd is.

Meer boekingen sinds start vaccinaties

Dat de komst van een vaccin een positieve invloed heeft op de boekingen voor komende zomer is een understatement. Zo ziet onder andere tour operator Corendon een toename naar de vraag voor vakanties sinds de hoopgevende berichten over sneltesten en vaccins. Ook vakantiewoning verhuurder Interhome noteerde eind 2020 reeds meer boekingen voor de zomer van 2021 dan dat ze in november 2019 konden zien voor de zomer van 2020. De komst van een vaccin wakkert de wil om te reizen dus verder aan.

Europese bestemmingen worden de norm

Qua bestemming zal de Belg in 2021 nog steeds binnen de grenzen van Europa blijven. Aangezien het coronavirus nog altijd aanwezig is, zorgen dichtbijbestemmingen voor meer zekerheid. Denk aan onze buurlanden, maar ook de zon in West- en Zuid-Europa zal de Belg weten te overtuigen. Uiteraard zijn er de ‘durvers’ die lang genoeg hebben thuisgezeten, de buurlanden beu zijn en niet kunnen wachten om naar een ander continent te reizen. Zij laten zich niet afschrikken door een verplichte quarantaine en negatieve COVID-19 test, maar die groep zal eerder klein zijn.

Reizen wordt individueler

Minder propvolle vliegtuigen, minder reservaties in grote hotels en all-inresorts en minder reizen met het openbaar vervoer. Maar wel: meer reizen met een eigen (huur)wagen en meer reservaties voor vakantiewoningen, dat is wat de zomer van 2021 zal typeren. Een eigen wagen op vakantie biedt immers de zekerheid voor een vlotte terugkeer indien de situatie erom vraagt. Vakantiewoningen moet je dan weer met niemand delen. Beide goed voor een coronaproof vakantie.

We blijven de natuur (her)ontdekken

De populariteit van activiteiten in de natuur zal niet afnemen. In 2020 heeft de Belg de natuur op een nieuwe manier leren kennen en zal dit ook blijven doen op hun zomerse vakantiebestemmingen. Denk aan hiken in de bergen, een vakantiehuis pal in de natuur, fiets- en wandel vakanties… De drukte van pure citytrips zal worden vermeden. Zo zetten bestemmingen als Nederland, Duitsland en Kroatië volop in op actieve vakanties in de natuur. En ook een bestemming als Thailand wil vooral haar hidden gems en verborgen pareltjes in de kijker zetten.

Veilig gevoel blijft sterke troef

Last but not least: de Belg zal veel belang hechten aan de veiligheid en zekerheid die een bestemming of organisatie kan bieden. Dit zowel op vlak van hygiëne als het financiële aspect. Zo wordt er bij vliegmaatschappij Corendon geen voucher meer uitgegeven mocht een vakantie vanaf 1 april 2021 worden geannuleerd, maar krijgt de klant binnen twee weken zijn of haar geld terug. Sunny Cars voorziet zelfs een nieuwe service ‘Contactloos Ophalen’. Een bestemming als Noord-Brabant in Nederland merkt dan weer de populariteit van haar druktebarometer op die aangeeft hoeveel volk er op bepaalde toeristische trekpleisters zijn.

