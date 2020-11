Het heeft even geduurd, maar nu is het dan eindelijk zover. Het einde van 2020 is in zicht en daar hebben we eerlijk gezegd allemaal naar uitgekeken. Het afgelopen jaar was niet bepaald een toppertje – aan crisissen en rampen geen gebrek, met de coronacrisis uiteraard als trouwe constante.

De idee van een schone lei is dan ook erg aanlokkelijk. We hopen allemaal dat 2021 beter wordt dan dit jaar, veel beter als het even kan. Tijd dus om vooruit te blikken op wat de toekomst ons te bieden heeft, deze keer op het gebied van eten.

2020 was het jaar waarin velen de keukenprins(es) in zichzelf ontdekten. Op restaurant gaan was niet vanzelfsprekend en een mens kan nu eenmaal niet elke avond eten laten bezorgen. Bovendien hadden we tijd zat en dus geen excuus om niet achter het fornuis te staan. Van bananenbrood tot langzaam gegaarde avondgerechten, het passeerde allemaal de revue. Onze eetgewoontes zijn duidelijk veranderd en dat laat zich ook blijken in de vooruitzichten voor komend jaar, die supermarktketen Whole Foods op een rijtje zette.

Ontbijt als een keizer

We hebben ’s ochtends meer tijd omdat de meesten onder ons van thuis uit werken en dat betekent dus ook dat je eindelijk kan genieten van een goed ontbijt. Gedaan met die boterhammen die je vlug-vlug naar binnen steekt. In 2021 maken we elke dag de tijd voor een uitgebreid, gezond ontbijt om vol energie aan de slag te gaan.

Basics 2.0

We hadden het nooit gedacht, maar 2020 werd in België – en in veel andere landen – het jaar waarin we vochten om een zak bloem of een pak pasta. We apprecieerden eindelijk de basisproducten die we altijd voor lief nemen. Volgend jaar mag het echter wat meer zijn. In plaats van het ‘saaie’ basisproduct kiezen we voor pasta op basis van linzen, biologische bloem, kokosyoghurt en andere meer fancy basics.

Upcycling

Heel wat gezinnen proberen al om hun voedselafval zo beperkt mogelijk te houden en nu volgen ook bedrijven dat voorbeeld. Ze maken producten op basis van schillen, ‘lelijke’ groenten en andere doorgaans onbenutte delen van ons voedsel.

Babyvoedsel voor volwassenen

Als het van Whole Foods afhangt, maakt ook babyvoedsel voor volwassenen zijn entrée in 2021. Er bestaan steeds meer gezonde kant-en-klare alternatieven voor kleine kinderen, zoals bijvoorbeeld groenten in een knijpzakje. En geef maar toe, die zijn eigenlijk heel lekker.

De supermarktketen doet nog enkele andere voorspellingen. Zo zouden we koffie steeds vaker aan gerechten gaan toevoegen en zouden kikkererwten gaan boomen. En bereid je ook alvast voor op kombucha met een vleugje alcohol.

