In een jaar waarin het coronavirus de krantenkoppen domineerde, werkten velen onder ons van thuis uit. Dat heeft voordelen – je kan ongegeneerd de hele dag in je pyjamabroek spenderen – maar ook nadelen. Zo is al gebleken dat heel wat mensen zich sociaal geïsoleerd voelen en is de kans groot dat je rug ondertussen het effect voelt van al die werksessies in de zetel.

Van thuis uit werken betekent voor veel mensen ook dat ze een deel van de dag doorbrengen in Zoom-calls. Met z’n allen vergaderen rond één grote tafel in een afgesloten ruimte is nu eenmaal niet coronaproof. Sommigen vinden die Zoom-calls een godsgeschenk, anderen zouden hun collega’s liever in het echt zien. Maar die virtuele meetings hebben nog een ander, minder zichtbaar gevolg.

Mannen en botox

Volgens dokter Riccardo Frati van Frati Cosmetic Surgery, een bedrijf gespecialiseerd in plastische chirurgie, zorgen Zoom-meetings er namelijk voor dat steeds meer mensen een plastische ingreep laten invoeren. Dat heeft enerzijds te maken met het feit dat we minder geld spenderen aan andere dingen en dus meer budget overhouden, maar anderzijds wordt de trend veroorzaakt door het feit dat we tijdens die meetings voortdurend met ons eigen uiterlijk worden geconfronteerd. Volgens Mayoni Gooneratne, de oprichter van The Clinic by Dr Mayoni, is het vooral de mannelijke helft van de bevolking die vaker plastische ingrepen boekt. Het meest courante verzoek? Rimpels in het voorhoofd verminderen door middel van botox. Bij vrouwen is het dan weer semi-permanente make-up die aan populariteit wint. Als je zelf een ingreep overweegt, is het wellicht aan te raden om eerst eens te experimenteren met dingen zoals make-up en een betere postuur, zodat je ook tijdens Zoom-calls beter overkomt. Sowieso geldt: je ziet er anders uit op een scherm dan in het echt en dat is helemaal oké.

