Moeder Natuur verzorgt pijntjes op de speelplaats

Terug naar school is ook terug naar de kleine pijntjes, kwaaltjes en ongelukjes op de speelplaats. Metro geeft je een aantal tips om de traantjes van je kind snel te doen opdrogen. Op een 100% natuurlijke manier!

Je ziet het zo voor je. De kinderen gaan terug naar school, en daar rennen ze uitgelaten over de speelplaats. Of ze haasten zich met de fiets weer naar huis. En als ze in hun enthousiasme geen geschaafde knie of blauwe plek oplopen, dan is er wel een wesp of een bij die hen steekt. In al die gevallen is de leerkracht vaak de eerste hulp bij kleine pijntjes. Na een eventueel bezoekje aan de dokter, afhankelijk van hoe ernstig het is, mogen de ouders vervolgens het werk afhandelen.Het is dan ook een goed idee om je medicijnenkast bij te vullen. Pleisters en andere traditionele (maar noodzakelijke) spullen en geneesmiddelen mogen uiteraard niet ontbreken, maar waarom zou je daarnaast niet kiezen voor 100% natuurlijke producten? Dit zijn er alvast enkele die je absoluut in huis moet hebben.Arnica tegen blauwe plekkenHet eerste wat je bij een blauwe plek moet doen is ijs aanbrengen. Blauwe plekken en kneuzingen zijn het gevolg van gebarsten bloedvaten. Arnica, een felgele plant, bevat verschillende soorten actieve moleculen die ervoor zorgen dat het lichaam dat vrijgekomen bloed sneller weer absorbeert en dat blauwe plekken zich dus minder gemakkelijk vormen. De plant is bovendien een krachtige ontstekingsremmer en verlicht de pijn. Je kunt arnica aanbrengen als zalf of homeopathische korrels toedienen. Voor grotere kneuzingen kun je ook kiezen voor essentiële olie van helichrysum (ook gekend als strobloem), een bijzonder krachtig middel. Gebruik die olie echter maar af en toe bij kinderen, en dan enkel vanaf 6 jaar.Citroensap tegen wondjesVoor je bij een kind een wonde verzorgt, moet je er altijd aan denken om je handen grondig te wassen. Maak daarna de wonde schoon met water en zeep op een steriel kompres. Bij schrammen of kleine kwetsuurtjes kun je een klein beetje citroensap recht op de wonde druppelen (al dan niet aangelengd met warm water). Citroen bezit namelijk antiseptische en helende eigenschappen. Als het om een grotere wonde gaat, moet je een beroep doen op een sterker ontsmettingsmiddel. Theeboomolie (te gebruiken vanaf 3 jaar) is bijvoorbeeld heel doeltreffend, maar je moet die eerst verdunnen in plantaardige olie. De dosering hangt af van het type fles. Vraag dus eerst om uitleg aan je dokter of apotheker.Warmte en ciderazijn tegen insectenstekenEen wespen- of bijensteek kan bijzonder pijnlijk zijn, zeker voor een kind. Anders dan een bij laat een wesp haar angel niet achter als ze steekt en kan ze dus meerdere keren toeslaan. Het eerste wat je moet doen, is onmiddellijk warmte toedienen op de steek zonder de huid aan te raken. Dat zal het gif buiten werking stellen. Een haardroger is daar bijvoorbeeld heel geschikt voor. Daarna kun je ciderazijn of citroensap op de steek aanbrengen om ze te ontsmetten. Doe vervolgens een paar ijsblokjes in een washandje en leg het op de pijnlijke plek. Hou zeker ook in de gaten of je kind niet allergisch reageert (gezwollen mond of gezicht, braken, duizeligheid, moeite om te ademen…).

Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://nl.metrotime.be/lifestyle/moeder-natuur-verzorgt-pijntjes-op-de-speelplaats