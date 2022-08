Model over eenzame mensen: “Zij zouden beter seksrobots gebruiken!” (foto’s)

Dominatrix en OnlyFans-model Kaz B heeft zich uitgesproken over hoe eenzame mensen het best hun liefdes- en seksleven invullen. “Ik ben grote voorstander om in die situatie seksrobots te gebruiken, die hebben ongelooflijk veel voordelen”, aldus de seksfilmster.

De vrouw, die nog steeds bij haar moeder woont, zegt er in één adem bij dat mensen die slapen met seksrobots niet meteen veroordeeld moeten worden. Zelf is Kaz B dominatrix en domineert ze al meer dan vijftien jaar lang zogenaamde ‘slaven’. De Britse pleit er nu voor dat seksrobots, realistische poppen die gemaakt zijn om seksueel te plezieren, een perfecte uitlaatklep kunnen zijn voor singles.

In een recent interview liet de 42-jarige vrouw optekenen: “De meeste seksueel actieve volwassenen zijn meer dan blij en bereid om seksspeeltjes te gebruiken tegenwoordig en ik zie niet in waarom sexrobots anders zijn. Het geeft een persoonlijkere touch aan je seksleven. Seks is een basisbehoefte, maar niet iedereen heeft er toegang toe. Sommige mensen vinden de liefde niet en voelen zich eenzaam. Ze kunnen geen escorte betalen of willen dat niet om ethische of andere redenen. Het is een manier om te vrijen zonder het risico te hebben op soa’s of mentale uitdagingen. Het werkt blijkbaar ook heel therapeutisch.” Foto: Instagram