Er zijn twee manieren om een gezin samen te brengen: lekker eten op tafel toveren en een Disney-klassieker aanzetten. Daarom is de lancering van Disney en Pixar’s nieuwste film Lightyear hét moment om jonge en oude thuiskoks mee te nemen op een onvergetelijke ruimtereis in eigen keuken met Buzz Lightyear. Samen met Disney en Pixar creëert HelloFresh deze zomer buitenaards lekkere recepten. Van een sterrenstelsel van orzo tot een zonnegloed van kipfilethaasjes, de komende weken staan in het teken van een kosmisch avontuur op de eettafel.

Intergalactisch kookavontuur voor de kids

Vergeet de afwas: het is veel leuker om je kinderen écht te laten helpen in de keuken. Met die gedachte lanceert HelloFresh een serie recepten geïnspireerd door Disney en Pixar’s Lightyear die gegarandeerd de keuken transformeren tot een universum van nieuwe smaken en verrukkelijke missies. Dit is volgens de maaltijdboxleverancier de manier om kids op een speelse manier nieuwe ingrediënten en smaken te laten ontdekken. 45% van de Belgische kinderen vraagt namelijk tijdens etenstijd nieuwsgierig waar hun eten vandaan komt en nog eens 50% wil weten waar het van gemaakt wordt. Dat blijkt uit onderzoek van HelloFresh over de dagelijkse gesprekken en gewoonten aan tafel bij 1.000 respondenten.

Kabeljauw met steraardappelen en kappertjes – Foto HelloFresh

Klaar voor lancering? Zet je schrap!

Vanaf midden augustus tot en met eind september staat er elke week een verrassend Lightyear-recept op het HelloFresh-weekmenu. De eerste twee gerechten op het menu zijn kabeljauw met steraardappelen en kappertjes en zonnegloed van kipfilethaasjes met aardappelpartjes.

Zonnegloed van kipfilethaasjes – Foto HelloFresh

Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://nl.metrotime.be/lifestyle/hellofresh-brengt-disney-aan-tafel-met-buitenaardse-buzz-lightyear-recepten