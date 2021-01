Het nieuwe jaar begonnen met het goeie voornemen om in vorm te blijven?

Dan ben je ongetwijfeld op zoek naar manieren om je aan dat voornemen te houden. Goed nieuws, als we ene Nathalie Pereira mogen geloven, want de dame beweert dat ze tot 2.000 calorieën per week verbrandt door… te masturberen.

Het model, die tevens ‘Miss Bumbum Germany’ is, is overtuigd van haar methode. “Door te masturberen verbrand je calorieën. Gemiddeld zo’n 69 per ‘sessie’. Da’s meer dan een paar minuten op een loopband”, laat ze weten.

Twijfelachtig

Kwatongen kunnen maar moeilijk geloven dat ze door te masturberen aan 2.000 calorieën per week ‘komt’. “Je moet het wel lang volhouden. Dus snel even drie minuutjes jezelf plezieren, is niet voldoende”, vult Nathalie echter aan.

Volgens gegevens van Healthline, een Amerikaanse leverancier van gezondheidsinformatie, verbrand je minimum 5 tot 6 calorieën per masturbeerbeurt. Veel minder dus dan Nathalie’s beweringen… Al staat proberen natuurlijk wel vrij.

Foto: Instagram – Bron: Daily Star