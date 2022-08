Miss-finaliste start een ‘seksdieet’ om calorieën te verbranden tijdens vijf uur (!) durende sekssessies (foto’s)

Je hebt diëten en je hebt diëten. Maar van dit dieet hebben we nog niet meteen gehoord. Finaliste van Miss BumBum 2022 met de klinkende naam Carolina Lekker – what’s in a name? – wilde maar al te graag dat haar achterwerk prijswaardig zou zijn en dus koos ze resoluut voor een… seksdieet.

Jawel, dat lees je goed. De Braziliaanse heeft een achterwerkomtrek van 96cm en zou een grote kanshebber zijn om de prestigieuze missverkiezing te winnen. Voor de laatste rechte lijn richting de climax op 5 augustus, want dan worden de prijzen uitgereikt, zou ze nog enkele kilootjes willen verliezen met meerdere sekssessies.

Calorieën

Ze verduidelijkt: “Om de nodige calorieën te verbranden, ben ik begonnen met een seksdieet. Dat houdt concreet in dat ik vijf uur per dag seks heb, minstens vier dagen per week. Mensen verliezen een pak calorieën tijdens seks. En het is gewoon ook de normaalste zaak van de wereld en gezond voor je lichaam. Ik combineer dus plezier met fysieke oefeningen.

Foto: Instagram