“Ik reis de wereld rond om seks te hebben met mannen en red ondertussen huwelijken” (foto’s)

Een ‘serieminnares’, zo wordt ze genoemd. De 49-jarige Gweneth Lee reist de wereld rond om met getrouwde mannen seks te hebben. Vele mensen veroordelen haar, maar zelf doet ze het met het oog op het redden van menig huwelijk.

In een interview doet Lee haar boekje open over haar aparte levensstijl. De Britse, uit Chelsea in Londen, is nu al reeds 10 jaar lang een zogenaamde ‘serieminnares’. Het begon allemaal met een ‘affairewebsite’. “Mijn toenmalige man zat op dat platform en ik dacht bij mezelf dat als ik ze niet kon verslaan, dan vervoeg ik me gewoon bij hen”, aldus Lee.

Seks

“Ik wist dat ik zijn honger naar vrouwen niet kon stillen en ik wist ook dat het voor hem geen probleem zou zijn als ik met andere mannen sliep. Hij was volwassen genoeg om te weten dat dat hypocriet van hem zou zijn. Ik heb altijd van seks gehouden en zeker van de kick om met iemand nieuw te slapen. We hadden allebei dus affaires, maar meer dan tien jaar geleden verloor hij de strijd tegen kanker. Mijn hart was gebroken, maar na de rouw ben ik wel terug beginnen daten. Ik wilde geen nieuwe echtgenoot, maar gewoon plezier. Dus registreerde ik me op de affairewebsite en de rest is geschiedenis”, zo vertelt Lee.

