“Mijn geslachtsdeel is zo groot dat vrouwen me aanraden om pikante films te maken” (foto’s)

Een man met de bijnaam ‘Slimpoke’ heeft in een recent interview aangegeven dat het vooral zijn ex-vriendinnen waren die hem richting een carrière als pornoacteur duwden. Blijkbaar waren ze naar eigen zeggen enorm onder de indruk van zijn geslachtsdeel.

De Amerikaan Slimpoke is ondertussen een veteraan in het vak. Hij draait al sinds 2011 mee in de pornoindustrie. In een podcast genaamd ‘No Jumper’ laat hij echter weten dat hij niet echt een ‘ladies man’ was in zijn jonge jaren. Maar de enkele vriendinnetjes op oudere leeftijd gaven allemaal wel aan dat hij een veel grotere penis had dan de gemiddelde man. “Om eerlijk te zijn: ik dacht dat iedereen ongeveer dezelfde grootte had”, zo vertelt Slimpoke. “Ik ging met een meisje mee naar haar huis, liet haar mijn ding zien en haar ogen gingen meteen wijd open. Ze vertelde me meteen dat ik in de porno moest gaan.”

”Altijd hetzelfde”

”Het was eigenlijk heel bizar: elke vrouw waarmee ik nadien iets had, zei me hetzelfde”, aldus Slimpoke. En dus was de stap om toch iets in die richting te proberen niet groot. De man gooide zich in eerste instantie op webcamming. En zo ging de bal verder aan het rollen. “Een vrouw in de pornoindustrie had me zien webcammen en stuurde me een bericht om samen met haar een video op te nemen. De rest is geschiedenis”, zo besluit Slimpoke. Vandaag is hij één van de gevestigde waarden in de seksfilmsector.

Foto: Instagram