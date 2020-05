De lente is al even bezig en heel wat mensen zijn dan ook lekker aan het tuinieren. Zaaien, stekken, planten, gieten… De pret kan niet op. Maar wat nu als je niet gezegend bent met groene vingers? En wat met die hardnekkige hoek onkruid vanachter in je tuin? Geen nood, met wat geluk kan je alsnog de lekkerste gerechten op tafel toveren.

Heel wat planten die wij als onkruid bestempelen, kan je namelijk zonder enig probleem opeten. Beschouw het als wilde groenten waar je zelf helemaal niets voor hoeft te doen. Het enige waar je op moet letten, is natuurlijk dat je je niet van plant vergist. Voor je het weet ben je namelijk iets aan het eten waarvan dat helemaal niet de bedoeling is. Houd je hoofd er tijdens het plukken dus goed bij, maar laat je vooral niet tegenhouden om van deze planten te smullen.

Paardenbloem

De paardenbloem is zonder twijfel een van de beruchtste onkruiden van België en ver daarbuiten. Hoe hard je ook je best doet om ze uit je tuin en uit je gazon te houden, niets mag baten. Omarm dit gele bloemetje dus voortaan en gebruik de plant gewoon als groente. De groene bladeren zitten bomvol vitamines en lijken in gebruik en smaak sterk op rucola. Hoe ouder de blaadjes, hoe bitterder, dus houd daar rekening mee. Van de gele bloembladeren kan je dan weer gelei of limonade maken. Zo zie je maar, wat paardenbloemen in je tuin zijn heus geen ramp.

Hondsdraf

Naar dit prachtige paarse kruid moet je wat meer zoeken, maar dat betekent niet dat het minder bruikbaar is. De paarse bloemetjes smaken zoet en kan je daardoor niet alleen in salades, maar zelfs in desserts gebruiken om wat kleur toe te voegen. De groenbruine bladeren smaken dan weer nootachtig en kan je in kleine doses toevoegen aan salades, omeletten en andere hartige gerechten om die wat extra pit te geven. Let wel: hondsdraf lijkt voor beginnelingen misschien sterk op paarse dovenetel, maar de beide planten zijn wel degelijk verschillend!

Brandnetel

Brandnetels worden algemeen beschouwd als een hardnekkig onkruid, niet alleen omdat ze al snel beginnen woekeren, maar ook omdat ze venijnig prikken. Nochtans kan je de plant heel goed als groente gebruiken, met name ter vervanging van spinazie. Let er uiteraard op dat je handschoenen draagt tijdens het plukken, maar eens je ze kookt of stoomt, zijn ze een erg lekkere en gezonde toevoeging in je recepten. Wat dacht je bijvoorbeeld van brandnetel in roomsaus of brandnetelravioli? Laat je verbeelding de vrije loop!

Wilde look of daslook

Dit plantje vind je voornamelijk op schaduwrijke plekken in je tuin. Helaas lijkt wilde look sterk op het erg giftige lelietje van dalen, maar het grote verschil zit hem in de geur. Van zodra je de bladeren plukt, zal je een sterke knoflookgeur waarnemen en dan weet je dat je goed zit. Maak bijvoorbeeld eens daslookpesto of doe wat van de bladeren door je salade voor een aangename looksmaak.

Niet alleen zijn deze planten een geweldige toevoeging in je gerechten, maar bovendien hebben ook insecten en andere dieren baat bij een onkruidhoekje in je tuin. De bloemen zijn een ideale voedingsbron voor bijen en vlinders en kleine dieren maken graag gebruik van de beschutting om zich te verstoppen of om een onderkomen te bouwen.

