De Sint is weer in het land! Al ziet zijn bezoek er dit jaar natuurlijk helemaal anders uit door de lockdown. Omdat de Sint door zijn hoge leeftijd tot de risicogroep behoort, mogen kindjes niet op zijn schoot kruipen. Gelukkig heeft de goede man daar iets op gevonden. In plaats van een fysiek bezoek in winkels, komt de Sint nu digitaal tot in de huiskamers van alle kindjes met een gepersonaliseerde boodschap. Daarnaast krijgen de kinderen voor het eerst een unieke inkijk in het grote boek van Sinterklaas, zodat ze zien wat er over hen geschreven staat. Want eerlijk, daar zijn we toch allemaal benieuwd naar?

Gezien de huidige lockdown is het helaas niet mogelijk om de Sint in levende lijve te zien. Daarom heeft JBC aan de Sint en zijn digipieten gevraagd om een online alternatief te bieden aan alle brave en minder brave kindjes.

Tot en met 5 december kan je op JBC.be enkele persoonlijke gegevens invullen van jouw kind en ontvang je gratis een gepersonaliseerde video van de Sint en zijn digipieten, inclusief unieke inkijk in het grote boek van Sinterklaas.

Het bericht Door lockdown maakt Sint persoonlijke video voor alle kindjes verscheen eerst op Metro.