De coronaviruspandemie zorgt ervoor dat mensen creatief worden om hallo te zeggen tegen elkaar. Dit omdat gezondheidsautoriteiten luid en duidelijk hebben gemeld dat we de handdruk moeten vermijden. Mensen onthouden zich ook van een kus op de wang, knuffels en high-fives.

In plaats daarvan worden nieuwe begroetingsnormen wereldwijd snel populair, waaronder het geven van een elleboog, de Indiase Namasté (naar elkaar buigen) en een tikje tegen elkaars voeten.

Ouderwets

“Tijdens deze pandemie zijn we sociaal afstandelijk, dus mensen begroeten op de bekende manieren zit er even niet in. Het gaat om tijdelijke maatregelen”, vertelt Dina Borzekowski, professor aan de School of Public Health in Maryland (Verenigde Staten) aan Metro. “Een paar maanden lang is het belangrijk om de aanbeveling van alternatieve begroetingen op te volgen. Waarschijnlijk zullen we weer teruggaan naar kussen en de hand schudden, maar dat zullen we ook als ouderwets beschouwen.”

Volgens de expert zijn persoonlijke begroetingen met lichamelijk contact voor mensen altijd belangrijk geweest. Borzekowski: “Het zorgt ervoor dat je meteen een intieme band hebt.”

“Het heeft een grote betekenis wanneer leiders elkaar wel of geen hand geven”, voegt de professor eraan toe. “Denk aan Churchill, Stalin en Truman of Rabin en Arafat. Tijdens deze pandemie moeten de protocollen veranderen. De symboliek van de alternatieve begroetingen betekent dat onze huidige leiders aan boord zijn om de verspreiding van COVID-19 te verminderen.”

Riskant

“Ik denk wanneer het virus zijn beloop heeft gehad, we een lange periode van sociale afstand hebben doorgemaakt. Groeten die alledaags waren, worden steeds meer erkend als manieren voor het overdragen van het coronavirus. Mensen beschouwen ze nu als riskant. Ik ben er vrij zeker van dat de populariteit van de gangbare manieren van groeten ook lang na de pandemie lang minder is”, vult David Whitworth, biochemicus aan de Britse Aberystwyth University, aan.

