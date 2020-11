Op TikTok duiken tegenwoordig vaak filmpjes op van fastfoodketenmedewerkers die een boekje opendoen. Nu heeft een Amerikaanse vrouw die aan de slag is bij de ultieme hamburgerketen McDonald’s tips en trucs gedeeld, inclusief hoe je een gratis maaltijd kunt krijgen.

In de afgelopen weken hebben we een aantal fastfoodwerkers naar TikTok zien gaan om bedrijfsgeheimen te delen. Zo onthulde iemand van een KFC hoe de kippenreus hun heerlijke jus maakt.

Een aantal mensen die beweren bij McDonald’s te werken, zijn ook viraal gegaan voor hun video’s en leggen alles uit, van hoe je ongezouten friet kunt krijgen tot leuke drive-in weetjes.

Zo fiks je gratis hamburger

In meest recente video die online opschudding veroorzaakt, ziet een vrouw die bespreekt hoe ze gratis eten kan krijgen bij McDonald’s.

Benita Jadah maakte de video die intussen al meer dan 31.000 likes verzamelde. De ultieme tip? Hopen dat je bestelling lang op zich laat wachten én een goeie instelling.

“Dus stel dat we je bestelling verknoeien of dat we er erg lang over doen om het klaar te maken”, vertelt Jadah. “Als je rustig en bedaard je beklag komt doen, zullen we letterlijk je eten vervangen en je waarschijnlijk een terugbetaling geven.

“Niemand houdt ervan om tegen geschreeuwd te worden”, verklaart ze. “Ik begrijp waarom je van streek zou zijn, maar je krijgt zoveel meer en zoveel verder als je gewoon binnenkomt met een supergoede instelling.”

Honderden mensen reageerden op de video, en verschillende andere medewerkers waren het met haar eens. “Ik werk ook bij McDonald’s … en dit is waar”, schreef er een.

Het bericht Medewerkster McDonald’s deelt tip om gratis eten te fiksen verscheen eerst op Metro.