Het massatoerisme in het gebied rond de Middellandse Zee is volgens een VN-rapport verwoestend voor het milieu. “Massatoerisme aan de kusten veroorzaakt aanzienlijke milieuschade”, staat in het verslag van het VN-Milieuprogramma (UNEP).

Er wordt gewezen op het verlies van natuurlijk leefgebied, toenemend waterverbruik en verspreiding van afval. Daarnaast worden beschermde en bedreigde soorten verstoord.

Meer toerisme, meer klimaatverandering

Het aantal toeristen in de mediterrane landen is verdubbeld in de afgelopen twintig jaar – ze maken nu ongeveer 30% uit van alle toeristen wereldwijd. Bovendien is de Middellandse Zee de op één na populairste regio voor cruises na het Caribisch gebied.

Volgens het VN-rapport ondergaat het Middellandse Zeegebied ook meer van de gevolgen van de klimaatverandering dan andere gebieden in de wereld. Het warmt er zo bijvoorbeeld 20% sneller op dan het wereldwijde gemiddelde.

