Duik samen met je vrienden in het cartooneske avontuur ‘Townsfolk Tussle’ van Panic Roll. Snoodaards hebben de sheriff van het vredige Eureka Springs genadeloos in mekaar getimmerd en terroriseren nu de dorpelingen. Wie is er dapper genoeg om deze schurken een koekje van eigen deeg te geven?

Dit coöperatieve spel is eigenlijk een dungeoncrawler in een vrolijk jasje. 2 tot 5 spelers moeten het dorp verdedigen tegen 4 booswichten. De wapens van dienst zijn een spelbord, 6 townsfolk personages, spelersfiches, 10 schurken (elk met een bijhorend deck kaarten), terreintegels en –kaarten en meer dan 200 item-, 100 event- en 75 opdrachtkaarten. Hoewel dit al meer dan voldoende is voor een dosis spelplezier, kan de inhoud nog verder uitbreiden afhankelijk van het succes van de crowdfunding campagne van Panic Roll.

Je start het spel door iedere speler een personage te laten kiezen – of willekeurig toe te kennen – en de bijhorende informatiefiche te geven. Hier vind je een korte beschrijving en de speciale krachten van het personage, met met welke voorwerpen je start en de statuspunten verdeeld in 4 kolommen (levenspunten, beweging, vastberadenheid & precisie). Doorheen het spel zullen deze statuspunten toe- of afnemen afhankelijk van de voorwerpen die je draagt en hoeveel kletsen je van de slechteriken krijgt. Zodra iedereen 10 munten en zijn startvoorwerpen ontvangen heeft, kunnen jullie op pad om het dorpje terug veilig te maken.

Handsy en Umbrello

Het spel wordt gespeeld in 4 rondes waarin je het telkens tegen een andere vijand moet opnemen. Is het ‘losse handjes’ Handsy of de sinistere Umbrello die op de loer ligt? Wie jullie om de oren wil slaan, ontdek je pas zodra je oog in oog staat met de slechterik! Op die manier hebben spelers die Townsfolk Tussle al kennen geen streepje voor. Lukt het je niet om de schavuit van die ronde te verslaan, dan verliezen de dorpelingen en is het helaas game over. Stuur je de boef met zijn staart tussen de benen naar huis, dan ga je verder naar de volgende ronde. Dit blijf je doen totdat je de eindbaas in de 4de ronde mores hebt geleerd.

Per ronde is er dus een slechterik te verslaan, maar hoe gaat dat er nu concreet aan toe? Eerst plaatsen alle spelers hun spelersfiche links op het spelbord in een koop- en vechtvolgorde naar keuze. Deze volgordes werken in de omgekeerde richting afhankelijk of je aan het kopen, of aan het vechten bent. Vanaf hier begint het teamwork al door te wegen, want je kan de volgorde pas bij de start van een nieuwe ronde wijzigen.

Vervolgens trekt iedereen 3 opdrachtkaarten en een eventkaart. De opdrachtkaarten zijn persoonlijk per speler te volbrengen voor het einde van de ronde. De eventkaarten geven het spel een onverwachte draai. Gelukkig kruist er aan het begin van iedere ronde ook een rondreizende verkoopster jullie pad. In haar kraampje vind je allerlei wapens en voorwerpen die je kunnen helpen. Zo hoef je tenminste niet met blote vuisten te knokken!

Knokken maar!

Kriebelt het om je knokkels eens goed te laten kraken en heb je zin in een robbertje vechten? Nu jullie voorzien zijn van wapens en beschermende kledij, is het tijd voor een krachtmeting met de vijand. Onthul de vijandfiche en neem het bijhorende deck met kaarten. Kijk vervolgens op zijn personagekaart welke terreintegels waar op het veld geplaatst moeten worden. Zodra alles op zijn plek ligt, kan de strijd losbarsten.

Net als de townsfolk heeft de ‘ruffian’ statuspunten en speciale krachten om te benutten. Gelukkig hebben ze ook allemaal een zwakke plek die de spelers – als ze goed samenwerken – tegen hem kunnen uitspelen om de kans op een overwinning te vergroten.

Afhankelijk van je uitrusting en het terrein, zal je soms meer of minder moeite moeten doen om de vijand zijn levenspunten naar beneden te krijgen. Houd je omgeving goed in de gaten en stem met je medespelers af waar jullie de strijd het beste aangaan en wanneer een tactische aftocht verstandiger lijkt.

Het gevechtsmechanisme is net zoals bij andere games uit het genre gebaseerd op een beperkt aantal acties: bewegen, de omgeving of voorwerpen activeren en aanvallen. Ook voor de vijand is een afzonderlijke set regels uitgewerkt, zodat de spelers hun hoofd niet hoeven te breken over wie er wanneer aangevallen zou worden. Als je de ploert die jullie aanviel weet te verjagen, verdeel je de buit en kijk je wie zijn persoonlijke opdrachten succesvol volbracht heeft.

Tot slot ga je door naar de volgende ronde. De laatste ronde heeft nog een extra verrassing voor jullie in petto, maar die verklappen we niet. Afhankelijk van hoe goed (of slecht) je het spel gespeeld hebt tegen het einde van de 4de ronde, zal het einde van jullie verhaal veranderen. Je kan dit doldwaze avontuur dus blijven spelen!

Ons verdict

In schril contrast met veel andere dungeoncrawlers moet je bij Townsfolk Tussle geen dik pak regels doorploeteren om te snappen hoe het spel in elkaar steekt. De regels zijn op zo’n manier opgesteld dat je ze vrijwel onmogelijk fout kan interpreteren en snel aan het echte werk kan beginnen. Om dit spel aan je verzameling toe te voegen is het misschien geen slecht idee om eerst eens grote kuis te houden in de spellenkast, want de doos is er eentje die behoorlijk wat plek inneemt. Gelukkig zit ze ook wel tjokvol, en dan bedoelen we niet met gebakken lucht!

Verder is het thema en het ‘rubber hose style’ artwork van Townsfolk Tussle een verrassende wending voor het genre. Waar avonturiers zich meestal een weg moeten banen door eeuwenoude ruïnes en donkere gangen vol valstrikken, bevinden we ons hier in een vrolijke en kleurrijke omgeving met vijanden die zo uit tekenfilms van de jaren 30 komen.

Panic Roll garandeert dankzij een ruime keuze aan vijanden, speelbare personages en willekeurige spelmechanismes dat het verhaal iedere keer anders zal verlopen. Ook de verschillende eindes zorgen ervoor dat het spel nooit gaat vervelen.

Kortom, dit spel is er zeker eentje dat je niet links wil laten liggen. Townsfolk Tussle wordt momenteel opgestart via Kickstarter en zal later verkrijgbaar zijn via de gespecialiseerde spellenzaak bij jouw in de buurt of via de website van Panic Roll.

Wil je dit spel al eens uitproberen?

Je kunt een demoversie vinden via Tabletop Simulator op Steam.

Rufus Verswijvel

