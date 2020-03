Het klassieke rollenpatroon mag definitief in de prullenmand: de Belgische man draagt steeds vaker een keukenschort. Volgens het ‘Food Report’ van HelloFresh, waarbij 1000 Belgen bevraagd werden, blijkt de vrouw in 55% van de Belgische keukens de ‘chef’ in huis te zijn, maar in 45% van de huishoudens roert de man het vaakst in de potten.

De man is iets vaker een occasionele kok. Van de ondervraagde mannen kookt 44,1% één à vier keer per week. Bij de vrouwen ligt dat percentage op 32,5. Wanneer er quasi dagelijks een huisbereide maaltijd op tafel komt, neemt de vrouw resoluut het voortouw. Van de vrouwen geeft 63,3% aan vijf à zeven keer per week te koken. Al doen de mannen het hier met 43,9% nog steeds niet onaardig. Slotsom: de heren koken gemiddeld 3,9 keer per week, de dames 4,8 keer per week. Het klassieke huishouden waarbij het steevast de vrouw is die voor het eten zorgt, is al langer verleden tijd.

Koken vindt man leuker dan eten zelf

De keuken blijkt overigens geen afspiegeling van de rest van het huishouden. Waar er aan het fornuis bijna een evenwicht is, blijft de rolverdeling voor alle andere huishoudelijke taken toch nog eerder traditioneel. Uit een onderzoek van midden vorig jaar valt af te lezen dat maar 1 op de 5 mannen zich om de was bekommert en 8 vrouwen op 10 de badkamer poetsen. We kunnen dus niet anders dan concluderen dat mannen koken leuker vinden dan andere huishoudelijke taken. Dat blijkt overigens ook uit het Food Report van HelloFresh. Van de mannen vindt 62% bij het kookproces het in de potten roeren zelf aangenaam om te doen tegenover ‘maar’ 53,9% van de vrouwen. Straffer nog, minder mannen – 53,1% – schuiven het effectief aan tafel gaan als één van de leukste onderdelen van het kookproces naar voor, tegenover 61,4% van de vrouwen. Kort gezegd, mannen koken liever dan dat ze eten en bij vrouwen is dit andersom.

