Staat gezonder eten ook op jouw lijstje met goede voornemens voor dit jaar? Komt goed uit, want wij voelden foodblogger en tv-kok Loïc Van Impe aan de tand over hoe je dat nu precies doet.

Je bent bekend aan beide kanten van de taalgrens en belichaamt een beetje de ‘Belgitude’ van de culinaire wereld…

Dat is precies de boodschap die ik wil overbrengen: laten zien dat België een verenigd land is, ook al spreken we twee talen. Ik ben trots Belg te zijn: ik woon in Brussel, ben thuis in het Frans opgevoed en heb al mijn studies in het Nederlands gevolgd. Ik heb evenveel Franstalige als Nederlandstalige vrienden. Als ik een waterzooi maak, een recept dat oorspronkelijk uit Gent komt, is dat geen Vlaams maar een Belgisch gerecht. Luikse ballen (boulets à la liégeoise) zijn Belgisch, niet Waals.»

Alle generaties volgen je, en vooral jongeren. Niet evident voor een kookprogramma. Wat betekent dat voor jou?

«In 2016 begon ik met de ‘Kot Food’-filmpjes op YouTube: betaalbare recepten die je op kot kan maken. Het enige wat je nodig had, waren 15 minuten, 5 euro voor alle ingrediënten, een pot en een pan. Ik wilde mijn passie delen en vooral laten zien dat, zelfs voor een ingewikkeld gerecht, het belangrijkste is hoe je het recept benadert. Het is geen kwestie van 2,5 gram van dit of dat, of van het modernste materiaal te gebruiken. Nee, keep it simple. Ik kook niet als een chef – wat ik ook niet ben – maar met goesting. En dat spreekt alle generaties aan.»

Bij welke chefs haal je de mosterd?

«Ik ben fan van Matty Matheson, een Canadees die een serie op YouTube heeft. Hij is compleet gek maar een geweldige kok! Ik hou van zijn directe aanpak. Lekker rock-‘n-roll. Ik kijk al sinds mijn prille jeugd naar kookprogramma’s. Ik ben nog altijd een groot bewonderaar van Cyril Lignac. En van Jamie Oliver. Terwijl ik mijn recepten schrijf, kijk ik vaak naar ‘The Naked Chef’. Dat programma is meer dan 20 jaar oud, maar nog altijd niet belegen! Ik volg ook alle Top Chefs en ben zot van Jeroen Meus en Piet Huysentruyt.»

Over Top Chef gesproken, zou je daar graag eens aan meedoen?

«Dat is altijd mijn droom geweest! Maar ik denk niet dat het voor mij weggelegd is. Ik heb daar het niveau niet voor. Ik heb geen koksschool gedaan en heb niet in een sterrenrestaurant gewerkt. Bovendien zou het ook naar belangenvermenging ruiken, want ik heb al een programma op RTL.»

Wat is de beste kooktip die je ooit kreeg?

«Dat je koken niet moet zien als een taak, maar als een leuk moment. Dat is ook de boodschap die ik wil overbrengen: geniet ervan en maak een mooi gerecht dat mensen laat glimlachen. Er gaat niets boven een maaltijd op tafel zetten en zien dat alles binnen de 15 minuten op is! Het belangrijkste is dat ik elke keer een kick krijg.»

Iedereen heeft weer een pak goede voornemens gemaakt. Welk advies heb je voor wie gezonder wil eten, zonder zich het hoofd te breken in de keuken?

«Voor mij is gezond eten, evenwichtig eten. Dat wil niet zeggen dat je geen macaroni met ham en kaas meer mag eten, of stoofvlees met frieten en mayonaise. Maar niet elke dag! Je moet afwisselen met een lekker slaatje of een soep met wintergroenten. Ik probeer elke week gevarieerde menu’s samen te stellen, met minstens één vegetarisch recept. Als ik één tip mag geven om evenwichtiger te eten, dan is het ‘durf te proberen’. Durf producten te kopen die je niet kent en ga online op zoek naar recepten om ermee aan de slag te gaan.»

Gebruik je altijd seizoensgroenten?

«Zoveel mogelijk, maar dat is niet altijd gemakkelijk. Om de menu’s boeiend te houden, durf ik weleens producten te gebruiken die niet 100% seizoensgebonden zijn. Tomaten in de winter, bijvoorbeeld. En waar mogelijk ben ik voorstander van lokale diepvriesgroenten, die in het seizoen zijn ingevroren. Ik probeer mezelf op dat vlak te verbeteren, ik ben op zoek naar de juiste balans.»

Wat is je aanrader voor januari?

«Mijn favoriete wintergroente is knolselder. Daar kan je duizend-en-een dingen mee doen! Soep maken, of gebruiken in aardappelpuree. Het heeft een heel aangename textuur. Knolselder past perfect bij kip, kalkoen of zelfs everzwijn. Het is ook een groente die je kan raspen en serveren in een slaatje met mayonaise en citroen. Of in kleine blokjes snijden en bakken met een beetje knoflook en pompoen. Heerlijk!»

Welk gerecht heb je het vaakst klaargemaakt in 2020?

«Een van mijn lievelingsgerechten, dat ik minstens twee keer per maand maak: ‘Pasta olio aglio peperoncino’, witte pasta, heel al dente gekookt en dan gebakken in olijfolie met gedroogde pepers en knoflook. Het allermooiste basisrecept, in al zijn eenvoud! Als de knoflook licht gebruind is, krijg je dat bijna geroosterde aroma, en dan die spicy kant van de gedroogde pepers, goede olijfolie, kwaliteitspasta… Perfect!»

Vergeten groenten zijn ook al enkele jaren aan een comeback bezig. Kook je daarmee?

«Ik noem ze liever ‘hervonden’ groenten. Je ziet ze tegenwoordig overal. Mijn favoriet is aardpeer, een superlekkere groente. Haar textuur, haar smaak… onvergelijkbaar. Ze doet wat denken aan artisjok, met dat heel specifieke, bijna hazelnootachtige aroma. En ze is bovendien makkelijk klaar te maken. Je kan ze rauw eten, in dunne plakjes, gekruid met een beetje hazelnootolie… Heel lekker en super knapperig! Verder is de groente ideaal om in de oven te grillen, een half uurtje op 200°C met een beetje olijfolie en een ui. Of om puree van te maken. Of soep, zoals mijn moeder vaak maakt, met vermicelli.»

Je kookboek ‘Zot van koken’ is een hit! Had je dat verwacht?

«We zijn al aan de zesde druk, ongelooflijk! Ik ben superblij, want ik heb er negen maanden als een gek aan gewerkt. Mensen delen hun receptfoto’s en -video’s op Facebook en Instagram. Dat is precies wat ik wilde bereiken met dit boek, niet dat het in een kast stof ligt te vergaren. Het was een project dat me na aan het hart lag en ik ben er trots op. Momenteel ben ik bezig aan het tweede volume, met hetzelfde concept.»

Oriane Renette

