Een jaar geleden hadden we het niet durven denken, maar het coronavirus heeft ons leven op alle mogelijke niveaus veranderd. We werken van thuis uit, we houden afstand van onze naasten, we maken geen verre reizen… en we eten anders. Dat zegt althans TheFork, hét online reservatieplatform in Europa.

En dat hoeft geenszins te verbazen. Restaurants waren het grootste deel van de tijd gesloten en we spendeerden meer tijd thuis, waardoor 69% van de Belgen aangeeft dat hun eetgewoontes wel degelijk veranderd zijn.

Consument

Een bezoekje aan het restaurant maakte plaats voor een afhaal- of bezorgmaaltijd en we besteedden meer tijd achter het fornuis. ‘Home made’ werd des te belangrijker en daarbij hebben we ook meer aandacht voor het milieu. 67% van de deelnemers aan het onderzoek hechtte in 2020 meer belang aan de herkomst en de duurzaamheid van de producten waar hij of zij mee kookte. Hoewel de ondervraagden aangaven dat ze ook in 2021 meer willen koken dan voorheen, mist 86% van hen de restaurants wel. Meer nog dan het contact met vrienden en familie (79%).

Restauranthouder

Wat betreft de restauranthouders geeft 60% aan geholpen te zijn door de moderne technologie. Door afhaal- en bezorgservices konden veel etablissementen alsnog het hoofd boven water houden. Ook binnen de horeca wordt er trouwens meer belang gehecht aan duurzaamheid. 89% van de restaurateurs probeert om minder voedsel weg te gooien en 68% let meer op de herkomst van de producten, terwijl 15% zelfs al van leverancier is veranderd om duurzamer te koken.

