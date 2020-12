Nu restaurants ook tijdens de feestdagen gesloten blijven, vier je Kerstmis en Nieuwjaar noodgedwongen thuis. Heb je geen zin om uren in de kookpotten te staan roeren, dan doen chef-koks dat gelukkig nog steeds in jouw plaats. Met deze feestmenu’s en -boxen steek je de Belgische horeca en ondernemers een hart onder de riem!

Alcoholvrij aperitief

Zelfs over het aperitief hoef je je geen zorgen te maken, want ook dat bestel je kant-en-klaar. Waarom ga je dit jaar niet voor een alcoholvrij alternatief, zoals de zoete drankjes van The Mocktail Club? Marie en Kaat, twee zussen uit Kruibeke, hebben voor de feestdagen een box samengesteld met twee mocktails met basilicum-vlierbloesem en pompelmoes-vanille, twee elegante glazen en bijpassende garnituur. Wanneer je deze verse vruchten- en kruidendrankjes geproefd hebt, wil je geen chemisch fruitsap van de supermarkt meer. Op een gezond 2021!

Te koop in verschillende speciaalzaken en op themocktailclub.com

Vis à volonté

Wie feest zegt, zegt fruits de mer. Er oogt niets chiquers aan de feestdis dan een riante schotel met zeevruchten. Brasserie du Lac aan het meer van Genval legt je in de watten met langoustines, kreeft, sint-jacobsvruchten bereid met champagne, oesters en – voor de liefhebbers – échte kaviaar. Als je je ogen sluit, waan je je vanzelf op een zonnig plekje aan het water.

Afhaal en gratis levering in Genval, Rixensart en la Hulpe

brasseriedulac.be

Het beste van de Filipijnen

Je brengt de feestdagen dit jaar misschien niet door op een exotische bestemming, maar dankzij dit menu ga je toch op reis. Glen Ramaekers, chef van het Brusselse restaurant Humphrey chez PIAS, tovert je woonkamer om in een Filipijns eiland met zijn Kamayan buffet. Denk daarbij aan zeevruchten, gegrild vlees, groenten en rijst geserveerd op bananenbladeren. Kamayan is Tagalog voor «met de hand» en verwijst naar de manier waarop je de gerechten eet. Voer voor een nieuwe kersttraditie?

Bestel op de Facebook-pagina Humphrey chez PIAS

Afhaal in Brussel, Gent en Oostende

Vijf chefs, één box

Valerio Borriero, Olivier De Vriendt, Kevin Perlot, Toshiro Fujii en Joël Rammelsberg, de topchefs van de ‘SAN’-restaurants, hebben voor het eerst de koppen bij elkaar gestoken om een een unieke lijn van delicatessenproducten samen te stellen. Ze verklappen hun tien fetisj-producten uit de keuken. De groenteketchup, gefermenteerde perenvinaigrette, konfijt van kool met truffel en furikake verbazen zelfs de meest doorwinterde bourgondiër.

Bestel op de websites van San Sablon, San Gent, Toshiro, Rizom en VerTige

Afhaal in Bergen, Brussel en Gent

DIY met een duwtje in de rug

Wil je toch een kerstmenu bereiden, maar heb je geen inspiratie? Dan biedt de Belgische maaltijdboxleverancier Foodbag soelaas. De Foodbag-chefs hebben klassieke kerstgerechten met een twist bedacht, die je gemakkelijk zelf op tafel kan toveren met de ingrediënten uit de feestbox. Het viergangenmenu laat een resem lokale leveranciers op je los: van de Antwerpse toppers Soepmie, Maison Macolat en Dame Jeanne, over rijzende sterren Niamh en Bonrill, tot de gevestigde waarden Balls & Glory, Jules Destrooper, Bru en Callas Confiture. Echte lekkerbekken kunnen hun box aanvullen met een set Belgische wijnen of aperitief, een kaasplank van eigen bodem of een feestelijke aperobox. Bovendien schenkt Foodbag per verkochte box 10 euro aan de Belgische Mucovereniging.

Bestel t.e.m. 16/12 om 10 uur op foodbag.be

Gratis levering

