Niets heerlijker dan je in putje winter onder een dekentje te nestelen met een goed boek. In tijden waarin we meer dan ooit binnen zitten is een boek dan ook het ideale kerstcadeau. Wij lijsten alvast enkele ideeën op.

Aaron Verbrugghe

Robin Broos – The Original Soundtrack

Wist je dat er een discoversie van de ‘Star Wars’-muziek bestaat? Of dat het Bond-thema oorspronkelijk uit een Indiase musical komt? Het zijn maar enkele van de weetjes die journalist Robin Broos verzamelt in een hapklaar boek over filmmuziek. Ook voor lezers die niet per se soundtracks verzamelen.

Borgerhoff & Lamberigts, 176 p., 24,99 euro

Jan Wolkers – Turks Fruit

Je hoeft niet altijd iets nieuws te lezen. Een oude klassieker vanonder het stof halen kan even, zo niet meer aangenaam zijn. ‘Turks Fruit’ vierde vorig jaar zijn 50ste verjaardag en geldt als een klassieker in de Nederlandse taal. Wolkers schrijft zijn liefdesverdiet van zich af in een prachtroman die zowel beroert als schokt. Tip: kijk nadien ook eens naar de gelijknamige film van Paul Verhoeven.

Meulenhoff, 192 p., 20 euro

Julie Vranckx – Overleven als single

«En? Nog geen lief?» Als single klinkt deze vraag je ongetwijfeld bekend in de oren. Julie Vranckx stelde met ‘(Over)leven als single’ een ware single-survivalkit samen. Van solo wonen tot solo reizen, van slimme antwoorden op lastige vragen tot de tien geboden van het daten. Met soms pijnlijk herkenbare anekdotes en geïllustreerd door Niet Nu Laura. Het ideale kerstgeschenk voor al je single familieleden!

Pelckmans, 152 p., 17,50 euro

Mats Ottoson – Vogels van dichtbij

Hoewel het wild rondvogelen door corona een knauw heeft gekregen, nam dankzij de vrijgekomen tijd de interesse voor onze gevederde vrienden wel een hoge vlucht. Dit boek zal de vogelaars onder ons dan ook veel voldoening schenken. Natuurfotograaf Roine Magnusson vangt met zijn lens de schoonheid van 30 vogelsoorten. De korte essays onthullen charmante en vaak onbekende karaktertrekken van de dieren.

TERRA, 272 p., 29,99 euro

Johan Sebastiaan Stuer – De meeste mensen deugen? Een ordinaire leugen

Ruim twee jaar na zijn debuut ‘100 vet vrolijke verzen’ heeft Johan Sebastiaan Stuer al het vervolg klaar. De 42-jarige Antwerpse dichter, die je waarschijnlijk kent van zijn hilarische bijdragen in Humo, laat zich alweer van z’n vrolijkste kant zien. De «chronisch depressieve levensgenieter» zal je in deze donkere dagen ongetwijfeld doen lachen met z’n rake en diep tragikomische observaties van dit horrorjaar.

Borgerhoff & Lamberigts, 182 p., 19,99 euro

Xander De Rycke – Bekend & Bescheiden

Komiek Xander De Rycke heeft al heel wat meegemaakt in zijn 32 jaar op deze planeet. Hij werd in armoede opgevoed door een alcoholverslaafde moeder en verliet vroegtijdig de schoolbanken. In zijn tweede biografie blikt hij opnieuw terug op die opmerkelijke jeugd, die het midden houdt tussen ‘De Helaasheid der dingen’ en een horrorversie van Blinker. De Rycke schrijft op hoogst leesbare wijze en zijn verhaal is even tragisch als hilarisch.

Borgerhoff & Lamberigts, 325 p., 24,99 euro

Klaar Wauters – This must be Belgium

In dit opmerkelijke boek bundelt Klaar Wauters de mooiste kiekjes van ons klein land. 2020 zal naast de gekende horrors ook bekend staan als het jaar waarin we reizen in eigen land herontdekten. Van Oostende tot Aarlen: België herbergt tal van prachige plekken, die je in ‘This must be Belgium’ op de bank kan aanschouwen.

Lannoo, 208 p., 19,99 euro

Jeroen Brouwers – Cliënt E. Busken

Een van de beste romans van 2020 is van de hand van Jeroen Brouwers. De Nederlandse schrijver is al 80, maar levert met ‘Cliënt E. Busken’ nog een meesterwerk af. De roman speelt zich af in een rusthuis of zoals hij het beschrijft: «het eind van de ellende die leven heet». Vrolijk zal je van dit boek waarschijnlijk niet worden, al zijn er enkele grappige passages. Actueel is het echter meer dan ooit, nu duizenden oudjes Kerstmis zonder familie moeten vieren.

Atlas Contact, 256 p., 21,99 euro

Het bericht KERSTCADEAUS. Acht boeken onder de kerstboom verscheen eerst op Metro.