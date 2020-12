Oké, de feestdagen vallen misschien in het water, maar je hebt toch geen gasten nodig om je op te maken? Deze make-up in snoepkleurtjes tovert de grauwe winter om tot een zoet feest.

Janne Vandevelde

Poeder

Tijdens de feestdagen mag je je helemaal laten gaan, dus geef één goede reden waarom je je niet van kop tot teen in glitter zou hullen? Het Iridescent Loose Powder Face & Body doet je letterlijk stralen. De vintage pompon katapulteert je zo naar de jaren 50. Tip: wees niet zuinig ter hoogte van je decolleté voor een sexy effect…

April bij Planet Parfum

9,90 euro

Highlighter

Diamonds are a girl’s best friend… en dat weet ook NYX. Dit highlightingpalet heeft de vorm van sprankelende diamanten en doet je minstens even hard glimmen. Dankzij de ultra-reflecterende finish blijven je jukbeenderen (of andere delen van je gezicht die je in de verf wil zetten) niet ongezien. Combineer de vier tinten voor een unieke highlight op maat van jouw huid.

NYX

16,70 euro

Oogschaduw

Love at first bite, zeg dat wel, want de winter wordt zo heerlijk zoet dat je niet anders kan dan overstag gaan. In de kerstcollectie van ONLY YOU speelt het ondeugende peperkoekenmannetje de hoofdrol. De snoepkleurtjes van dit Sugar & Spice oogschaduwpalet fleuren je kerstvakantie helemaal op!

ONLY YOU bij ICI PARIS XL

9,95 euro

Lippenstift

Vegan make-up verovert de beautywereld, en zo ook het stoere merk ALL TIGERS. Deze bordeauxrode lippenstift, met de klinkende naam ‘Live Fearless’, heeft een matte afwerking, maar droogt de lippen niet uit. De formule bestaat voor 83% uit natuurlijke ingrediënten. Een deel van de omzet gaat bovendien naar de bescherming van wilde tijgers in Azië.

ALL TIGERS bij Planet Parfum

22,90 euro

Setting Spray

Deze All Nighter Setting Spray heeft zijn naam niet gestolen. De spray (met een mat of ultra glow effect) waakt erover dat jouw make-up er tot 16 uur lang uitziet alsof hij net is aangebracht. Zo kan je de hele nacht de dansvloer (van jouw woonkamer) onveilig maken!

Urban Decay

29 euro

Nagellak

Tijdens de eindejaarsperiode wil je je beautylook tot in de (vinger)puntjes verzorgen. Met haar wintercollectie verandert Essie je in een ijsprinses die recht uit een sprookje komt. Onze favoriet? De Sugarplum Fairytale, een lieflijke, lavendelkleurige nagellak met glinsterende, goudkleurige glans.

Essie

12,49 euro

Pretpakket

Als er één make-upmerk is dat je ogen uitsteekt met zijn vrolijke verpakkingen, dan is het wel Benefit. Deze ‘Cheers My Dears’-set zit boordevol bestsellers voor een scherpe prijs. Met de POREfessional primer blijft make-up langer zitten en worden je poriën minder zichtbaar. Doe alsof je net op vakantie was in een zonnig oord met de matte hoola bronzer en verwen je wenkbrauwen met het Precisely, My Brow-wenkbrauwpotlood. Maak je look af met de iconische BADgal BANG!-mascara voor extralange wimpers. Het perfecte kerstcadeau (voor jezelf)!

Benefit

49,90 euro

Het bericht Less bitter more glitter: 7 x make-up om op te eten verscheen eerst op Metro.