Italië richt «romantische zones» in waar het «verplicht» is om iemand te kussen

Mochten de lekkere wijn en zwoele zomeravonden je nog niet aanzetten tot hartstochtelijke speekseluitwisselingen, dan helpt Italië jou vanaf nu een handje. Verschillende plaatsen in Italië zijn nu tenslotte «zona romantica» ofwel «romantische zones». En binnen die ruimte staat een bordje met de tekst «obbligatorio baciarsi», Italiaans voor «kussen is verplicht». Welaan dan, als het echt moet.

Helemaal aan de Belvedere del Sognatore (Het uitzicht voor dromers) in Anacapri, staat een bordje waarop je wordt aangemaand om te kussen. Het is een van de nieuwe «romantische zones». En dat is niet onbegrijpelijk: met zijn adembenemend uitzicht over de Mediterraanse zee en de Punta Carena vuurtoren, is het nu eenmaal een prachtige plek voor prille liefde.

Het is maar een van de vele plaatsen die nu officieel een romantische zone is. Ook het middeleeuwse dorpje Trentinara in Campania en kuststad Sperlonga Latina, kregen romantische zones toegewezen. Vooral de «romantische zone» in Trentinara is het bezoeken waard. Dat stadje staat al even bekend als stad van de liefde, ondanks de lugubere mythe die als inspiratie diende. Saul en Isabella zouden in Trentinara geleefd hebben. Een dolverliefd paar, maar hun liefde was verboden, want zij was van adel en hij was een gangster. Uit wanhoop sprongen ze samen van de klif, elkaar omhelzend, met een laatste kus. Op die plek staat nu ook een bordje met «kussen verplicht», al is samen neerstorten vanop de berg evenwel optioneel.

Semiverplicht

Zo duiken hier en daar meer romantische zones op. Meestal gaat het om idyllische plaatsen, waar je prachtige foto’s kunt nemen van jou en je geliefde. Soms staat er naast het bordje met de kusplicht, ook een bordje die je richtlijnen geeft om een perfecte foto te maken, of een fotokader om in te poseren. Er zouden geen consequenties verbonden zijn aan het niet-naleven van de verplichte kus. Het maakt je hooguit een koele kikker.

Lees ook

Niet enkel in Knokke: ook dit Italiaanse kuststadje geeft mensen in bloot bovenlijf een boete



Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://nl.metrotime.be/lifestyle/italie-richt-romantische-zones-waar-het-verplicht-om-iemand-te-kussen