«Net als Narnia»: Deze 12 eeuwenoude bomen maken kans om de Britse boom van het jaar te worden

De Britse Woodland Trust heeft een selectie gemaakt van de 12 indrukwekkendste bomen van het Verenigd Koninkrijk. Een daarvan zal uiteindelijk uitgeroepen worden tot ‘Boom van het Jaar’. In de shortlist pronken onder andere een 700-jaar oude boom en een boom die als inspiratie voor Narnia diende. Dit zijn de kanshebbers.

Nog tot en met eind oktober kan er gestemd worden op ‘Boom van het Jaar 2022’. De winnaar kan dan volgend jaar deelnemen aan de ‘Europese Boom van het Jaar’-wedstrijd.

Woodland Trust kiest ieder jaar enkele bomen uit de ‘Ancient Tree Inventory’ (ATI), een soort ‘hall of fame’ voor oude bomen. De inventaris bestaat uit honderden oude bomen die beschreven worden als «kathedralen van de natuur». Vrijwilligers sturen foto’s van opmerkelijke bomen door, die daarna opgenomen worden in de inventaris. Vanuit de honderden foto’s kozen experts 12 bomen op basis van hun grootte, belang voor de natuur en ecologische, esthetische en culturele waarde.

De wedstrijd heeft niet alleen als functie om bijzondere bomen in de kijker te zetten. Woodland Trust gebruikt die competitie ook als een middel om het belang van die bomen onder de aandacht te brengen. Dit jaar ijveren ze voor duidelijke wetgeving omtrent de bomen, zodat de eeuwenoude bomen bescherming kunnen krijgen. Zo hopen ze om ook de komende eeuwen de bomen te kunnen bewaren.

Dit zijn de 12 bomen

1. Escley Oak in Herefordshire. Een 400 à 500 jaar oude boom.

2. Flitton Oak in Devon. Een 700 jaar oude boom.

Flitton Oak – Zuma

3. Holly on the Hill in Hawnby. De boom heeft een stam, bestaande uit verschillende stammen die samengroeiden.

4. Burnbanks Oak in Haweswater. Staat in een oerbos, en is volledig hol vanbinnen. De mossen en varens zorgen voor een schuilplek voor wilde dieren.

5. Hedgerow Hawthorn in Colton. Een 170 à 200 jaar oude boom.

Hedgerow Hawthorn – Zuma Press

6. 12 apostelen-linde in Chipping Camden. Rond 1770 werden er 12 lindes gepland die de 12 apostelen moesten voorstellen. Dit was de grootste.

7. Kilbroney Oak in Kilbroney Park. Een boom van 300 jaar oud die als inspiratie gediend zou hebben voor ‘Chronicles of Narnia’ van CS Lewis.

Kilbroney Oak – Zuma Press

8. The Portal Tree in Loanhead. De lijsterbesboom, bekend vanuit de folklore, lijkt een portaal te vormen.

Portal Tree – Zuma Press

9. The Rolls of Monmouth Oak in Monmouthshire. De gigantische eik speelt een grote rol voor wilde dieren in de omgeving en is meer dan 500 jaar oud.

Monmouth Oak – Zuma PRess

10. Langley Park Chestnut in Langley Park House. Dateert uit de 18e eeuw en heeft een omtrek van 7,81 meter.

11. Layering Horse Chestnut in Kedleston. De originele stam is aan het rotten, maar de takken kregen wortelen, waardoor er toch nieuw leven kwam.

Layering Horse – Zuma Press

12. Waverley Abbey Yew in Farnham. De wortelen van deze boom van rond de 480 jaar oud groeien rond de ruïne van de abdij.

