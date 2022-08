Zo maak je een spicy rosé, het (ietwat bizarre) drankje van deze zomer

Rosé, but add a little bit of spice. Dat is de leuze achter het nieuwe virale TikTok-drankje. De cocktail begon als grap, maar verovert nu het internet. Het hoofdingrediënt? Een jalapeño, die je zomaar in je rosé gooit.

TikTok-chef Allyssa Marshall (Alyssainthekitchen) was de eerste om de TikTok-trend te lanceren. Al was het niet haar bedoeling dat de cocktail viraal zou gaan.

Grapje

Marshall getuigde in Newsweek: «Waar de jalapeño rosé vandaan komt? Het idee komt van mijn liefde voor pikante margarita’s, en de running gag onder mijn volgers dat ik geobsedeerd zou zijn met jalapeño’s en het zomaar aan ieder gerecht zou toevoegen.»

«Een avond was ik rosé aan het drinken tijdens een livestream», gaat Marshall verder. «Een volger daagde me uit om enkele sneetjes jalapeño in mijn glas te doen. En de rest is geschiedenis… Wat begon als een grappig, willekeurig idee, is nu veranderd in de enige manier waarop ik, en iedereen die het probeert, nog rosé kan drinken.»

@allyssainthekitchen Have you ever tried a jalapeño slice in your rosé? ♬ Strange Habits – Kristen

Drankje van de zomer

De hashtag #jalapenorosé heeft intussen als 69.000 views op TikTok. Marshall zelf is helemaal niet verbaasd dat er zo enthousiast gereageerd wordt op de spicy rosé, aangezien ze zelf zo’n fan is. Het is bovendien niet nieuw om een scherpe smaak toe te voegen aan rosé.

Online reageren roséfans alvast lovend. «Waarom smaakt dit zo goed??» reageert iemand. Anderen noemen het hun «nieuwe favoriete drankje» of zweren dat ze «enkel nog dit drankje zullen drinken deze zomer.»

Dit is hoe je de erg eenvoudige spicy rosé maakt:

1. Schenk een glas rosé in;

2. Voeg drie stukjes jalapeño toe;

3. Voeg ijsblokjes toe, als je dat wenst.

