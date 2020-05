Apple heeft een nieuwe update gelanceerd die het mogelijk maakt om besmettingen met het coronavirus op te sporen. Je krijgt dan een waarschuwing telkens als je in de buurt bent geweest van een besmet persoon.

Het gaat om iOS-update 13.5 die zowel op iPhone als iPad geïnstalleerd kan worden. Een van de vernieuwingen is een API voor een coronatracker, ontwikkeld door Apple en Google. Elke keer als een iPhone-gebruiker in de buurt komt van een andere smartphone-gebruiker, worden via Bluetooth gegevens uitgewisseld. Die anonieme ID’s worden 14 dagen versleuteld op je iPhone bewaard.

Overeenkomende ID’s

Elke dag downloadt het systeem ID’s van op corona positief geteste mensen uit jouw buurt. Als een van die ID’s overeenkomt met de ID’s waarmee je in contact bent geweest, dan krijg je een melding via de corona-app van de overheid (als die er komt). Op die manier weet je dat je risico hebt gelopen om besmet te raken en kan je actie ondernemen.

Functie zelf activeren

De functie wordt niet automatisch ingeschakeld. Je kan dat manueel doen door op ‘Privacy’ te tikken en naar ‘Gezondheid’ te gaan. Hier tik je op ‘Blootstelling aan COVID-19’. Via de bovenste schakelaar kun je – als de corona-app er is – de functie activeren door ‘Blootstelling bijhouden’ in te schakelen.

Het bericht iPhone-gebruikers krijgen melding als besmet persoon in de buurt komt verscheen eerst op Metro.