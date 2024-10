Inzicht in de verschillende soorten borstimplantaten: Een uitgebreide gids

Borstimplantaten zijn de afgelopen jaren steeds populairder geworden, zowel voor esthetische doeleinden als voor reconstructieve ingrepen na een borstamputatie. Het kiezen van het juiste implantaat kan echter een uitdaging zijn vanwege de verschillende opties die beschikbaar zijn. In deze gids leggen we de kenmerken van de verschillende borstimplantaten van Silimed uit, zodat je weloverwogen keuzes kunt maken die passen bij jouw lichaam en voorkeuren.

Wat voor soorten borstimplantaten zijn er beschikbaar?

Silimed biedt een breed scala aan borstimplantaten, elk ontworpen om te voldoen aan specifieke esthetische en reconstructieve behoeften. Het kiezen van het juiste implantaat is dan ook belangrijk, omdat elke lijn unieke kenmerken heeft die aansluiten bij verschillende lichaamstypes en doelstellingen. Of het nu gaat om het herstellen van symmetrie na een mastectomie of het creëren van een vollere look, Silimed heeft een implantaat dat aan de wensen van iedere vrouw voldoet. De belangrijkste lijnen zijn:

Advance implantaten

De Advance-lijn van Silimed heeft een ronde basis en een conisch profiel, met een medium pool en super projectie.

Maximum implantaten

De Maximum-lijn biedt een hogere projectie en een dramatischere uitstraling. Met een bolvormig profiel en medium pool is deze lijn ideaal voor vrouwen die op zoek zijn naar een geaccentueerd, opvallend borstsilhouet. Deze implantaten zijn perfect voor patiënten die volume willen toevoegen aan de bovenpool van de borst, wat zorgt voor een liftend effect en een prominente uitstraling.

Natural implantaten

De Natural-lijn van Silimed biedt implantaten met een subtieler, laag profiel en een ronde basis. Dit type is speciaal ontwikkeld voor vrouwen die een bescheiden vergroting willen en een natuurlijke uitstraling verkiezen. Natural implantaten zijn ideaal voor het herstellen van de borstvorm na een borstamputatie. Door de lagere projectie en zachtere randen zorgen deze implantaten voor een vloeiende overgang naar het borstweefsel, wat resulteert in een onopvallende en harmonieuze vorm.

Enhance implantaten

Met een ovale basis en anatomisch profiel, biedt de Enhance-lijn een esthetisch gebalanceerde oplossing voor vrouwen met een lange en smalle lichaamsbouw. Deze implantaten vullen subtiel de bovenpool op, waardoor ze geschikt zijn voor reconstructieve chirurgie en esthetische correcties bij vrouwen met een langere borstkas.

Nuance implantaten

De Nuance-lijn heeft eveneens een ovale basis, maar richt zich op de onderpool. Deze implantaten zijn ontwikkeld voor vrouwen met een bredere borstkas. De Nuance-implantaten zijn speciaal ontworpen voor vrouwen die een volledige look in het onderste gedeelte van de borst willen bereiken. Door de specifieke vorm zorgen deze implantaten voor een natuurlijke opvulling van de onderkant van de borst, wat zorgt voor een evenwichtige en proportionele uitstraling van het borstgebied.

Waar zijn borstimplantaten van gemaakt?

Silimed maakt gebruik van verschillende hoogwaardige materialen om implantaten te produceren die voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen:

Zuiver polyurethaan : Dit materiaal heeft een unieke 3D-collageenmatrix die zorgt voor een sterke kleefkracht, waardoor implantaten stevig op hun plaats blijven zitten en het risico op rotatie of verschuiving aanzienlijk vermindert. Dit is ideaal voor vrouwen die kiezen voor langdurige stabiliteit.

: Dit materiaal heeft een unieke 3D-collageenmatrix die zorgt voor een sterke kleefkracht, waardoor implantaten stevig op hun plaats blijven zitten en het risico op rotatie of verschuiving aanzienlijk vermindert. Dit is ideaal voor vrouwen die kiezen voor langdurige stabiliteit. Echte textuur : De diffusiegasmethode creëert een open poriënstructuur, wat de grip van het implantaat vergroot en zorgt voor een natuurlijke hechting aan het borstweefsel. Dit type textuur is speciaal ontwikkeld om een natuurlijke look & feel te bieden.

: De diffusiegasmethode creëert een open poriënstructuur, wat de grip van het implantaat vergroot en zorgt voor een natuurlijke hechting aan het borstweefsel. Dit type textuur is speciaal ontwikkeld om een natuurlijke look & feel te bieden. Liso : Een glad oppervlak dat zorgt voor een zachte beweging binnen de borst, wat bijdraagt aan een natuurlijk gevoel. Deze borstimplantaten zijn ideaal voor vrouwen die kiezen voor ronde implantaten en een subtiele, vloeiende uitstraling willen.

: Een glad oppervlak dat zorgt voor een zachte beweging binnen de borst, wat bijdraagt aan een natuurlijk gevoel. Deze borstimplantaten zijn ideaal voor vrouwen die kiezen voor ronde implantaten en een subtiele, vloeiende uitstraling willen. Soft plus: De Soft Plus-afwerking biedt een gladde. Dit materiaal zorgt voor een uitstekende balans tussen comfort, esthetiek en duurzaamheid, waardoor het implantaat een lange levensduur heeft.

Het kiezen van het juiste implantaat voor jou

Het kiezen van een borstimplantaat is een persoonlijke beslissing die in overleg met een specialist moet worden genomen. Houd bij je keuze rekening met je lichaamsbouw, gezondheidshistorie en esthetische voorkeuren. Een consultatie met een specialist helpt om de beste keuze te maken die past bij jouw wensen. Factoren zoals de maat, projectie en oppervlakteafwerking spelen hierbij een grote rol. Silimed’s brede assortiment biedt diverse opties die zorgen voor een harmonieuze, natuurlijke uitstraling, zowel bij esthetische ingrepen als reconstructieve chirurgie. Zo kun je met vertrouwen de borstimplantaten kiezen die het beste bij jouw lichaam passen.