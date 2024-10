Zo blijft u mobiel in uw eigen woning: tips en oplossingen voor ouderen

Met de vergrijzing in België wordt het steeds belangrijker om woningen aan te passen aan de behoeften van ouderen. Veel senioren willen immers zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving blijven wonen. Een van de meest gewilde aanpassingen is het installeren van een traplift, waardoor alle verdiepingen in huis toegankelijk blijven, ongeacht verminderde mobiliteit.

De toename van ouderen komt vooral door de stijgende levensverwachting en het feit dat de naoorlogse generatie nu de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. Veiligheid en comfort in de eigen woning krijgen voor hen prioriteit. Het valt echter op dat ouderen en hun families vaak te lang wachten met het nemen van belangrijke beslissingen rondom woningaanpassingen. Vaak gebeurt dit pas wanneer er al sprake is van gezondheidsproblemen of na een ongeval.

Aanpassingen voor meer toegankelijkheid

Gelukkig zijn er talloze aanpassingen die de woning veiliger en comfortabeler maken voor mensen met een beperkte mobiliteit. Denk bijvoorbeeld aan sensoren die de verlichting automatisch inschakelen bij beweging, of handgrepen in de badkamer en antislipmatten op gevaarlijke plekken. Voor grotere aanpassingen kunnen brede deuropeningen of een oprijplaat noodzakelijk zijn.

Mocht het traplopen steeds moeilijker worden, dan is een traplift een uitstekende oplossing. Hiermee kan de bewoner zich vrij en veilig door het huis blijven bewegen zonder zich zorgen te maken over de trap.

Is een traplift de juiste keuze voor u?

Het plaatsen van een traplift kan een aanzienlijke investering zijn. Daarom is het goed om vooraf een paar zaken in overweging te nemen. Bepaal hoe mobiel u momenteel bent en of u op de langere termijn zelfstandig de traplift kunt blijven gebruiken. Kunt u zelfstandig in en uit de stoel stappen en korte afstanden lopen? Dan is een traplift waarschijnlijk een goede oplossing.

Indien u een rolstoelgebruiker bent of in de toekomst verwacht niet zelfstandig te kunnen in- en uitstappen, is het verstandig om een huislift of plateaulift te overwegen. Deze opties zijn echter duurder en vereisen meer structurele aanpassingen aan de woning.

Kosten en traplift prijzen

De kosten van een traplift hangen sterk af van het type en de vorm van de trap. Een rechte traplift is doorgaans goedkoper, terwijl een trap met bochten de prijs kan verhogen. Wie zich wil verdiepen in de verschillende mogelijkheden kan meer informatie vinden over traplift prijzen. Gelukkig zijn er voor 65-plussers subsidies beschikbaar via de aanpassingspremie, die 50% van de goedgekeurde facturen dekt tot een maximumbedrag van €1250 per categorie van werken.

Door op tijd de juiste aanpassingen te maken, kunt u uw woning veiliger en comfortabeler maken, zodat u langer zelfstandig en met vertrouwen in uw eigen huis kunt blijven wonen.