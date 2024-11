Een stabiele en krachtige wifi-verbinding is tegenwoordig onmisbaar, of je nu thuiswerkt, films streamt, of je favoriete games speelt. En als je van online entertainment houdt, zoals het bezoeken van de beste online buitenlandse casino’s, wil je natuurlijk dat je verbinding altijd optimaal is. Helaas hebben veel mensen last van wifi-dead zones in huis of een verbinding die steeds wegvalt. Gelukkig bieden wifiversterkers een uitstekende oplossing. In dit artikel zetten we de beste wifiversterkers van 2024 voor je op een rij, zodat je overal in huis kunt genieten van snelle en stabiele wifi, zonder onderbrekingen. Het is goed om te weten dat ze niet allemaal op dezelfde manier werken, zoals je in dit artikel ook zult lezen.

TP-Link WPA4220

De TP-Link WPA4220 is een echte WiFi extender die dankzij de HomePlug AV2 standaard overal gebruikt kan worden, zolang er maar een stopcontact beschikbaar is. Dit betekent dat het gebruikt kan worden om zowel draadloze als bekabelde netwerken eenvoudig uit te breiden. Dit specifieke model offert echter veel op om zijn betaalbare prijs te bereiken. Enerzijds gebruikt het een enkele 2,4GHz draadloze band, wat de snelheid beperkt tot 300Mbps. Anderzijds, omdat het geen pass-through model is, verbruikt het twee stopcontacten en een Ethernet-poort. Zelfs met deze opmerkelijke nadelen, maken de PowerLine-technologie en de eenvoudige installatie dit model ideaal voor locaties die te ver weg zijn om een conventionele WiFi repeater te gebruiken, of een zwak routersignaal hebben.

NETGEAR Nighthawk AX8

Als je op zoek bent naar de beste mesh range extender die verkrijgbaar is, dan is de NETGEAR Nighthawk AX8 iets voor jou. Hij is zeker duur, maar zit boordevol alle toeters en bellen die de nieuwste draadloze technologie te bieden heeft. Naast compatibiliteit met mesh-netwerken is deze ongelooflijke range extender ook WiFi 6-compatibel, de nieuwste en meest geavanceerde WiFi-standaard. Dat alleen al zou de kosten goedmaken, maar er is meer. De AX8 combineert de opwindende snelheden van WiFi 6 met de MIMO-technologie, wat betekent dat je comfortabel in je woonkamer kunt zitten en ultra-HD 4K-films kunt kijken terwijl je kinderen online games spelen en content bekijken vanaf hun smartphones of tablets. Allemaal tegelijkertijd zonder vertragingen. Bovendien gebruikt de AX8 als onderdeel van een mesh-netwerk dezelfde WiFi-naam, wat het gemak toevoegt van het gebruik van één netwerknaam voor je hele huis of kantoor.

TP-Link RE205

Als je alleen het bereik van je WiFi-netwerk in specifieke gebieden van je huis of kantoor wil vergroten zonder een fortuin uit te geven, dan is de TP-Link RE205 een uitstekende optie. De compatibiliteit met de 802.11ac- standaard en het dual-bandontwerp zorgen ervoor dat het theoretische snelheden tot 750 Mbs kan bereiken, wat het geschikt maakt voor activiteiten zoals surfen op internet, het bekijken van YouTube-video’s en meer. Een aspect waardoor we dit specifieke model hebben geselecteerd, is de compatibiliteit met de OneMesh-technologie van TP-Link. Wanneer deze technologie wordt gebruikt in combinatie met een bijbehorende OneMesh-router, kan de repeater één WiFi-netwerknaam delen (vergelijkbaar met een mesh-netwerk), waardoor de broadcastproblemen van twee afzonderlijke WiFi-namen worden geëlimineerd.