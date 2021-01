Bijna nergens is de lucht zo vervuild als in India. Het land vormt de thuisbasis van 21 van de 30 meest vervuilde steden ter wereld. Bakstenen zijn hier deels de oorzaak van. Het Zuid-Aziatische land is namelijk de op één na grootste baksteenproducent ter wereld. De Indiase architect Tejas Sidnal heeft nu een manier gevonden om zijn steentje bij te dragen (pun intended).

Sidnal was geschokt toen hij ontdekte dat de bouwsector een grote rol speelde in de vervuilingscrisis, vertelt hij aan CNN. Dat was voor hem een “gekke eye-opener”. “Als architecten zijn we verantwoordelijk voor zoveel luchtverontreiniging. We moeten het beter kunnen doen.”

Duurzame bouwindustrie

“We gebruiken dezelfde stenen al meer dan 5.000 jaar.” De ingenieur vindt dat het tijd is voor verandering. Experts zeggen dat het verminderen van vervuilende stoffen, zoals zwarte koolstof, de opwarming van de aarde kan helpen vertragen. Ook kan de luchtkwaliteit erdoor verbeteren.

Daarom lanceerde Sidnal Carbon Craft Design. De start-up gebruikt zwarte koolstof, die wordt gewonnen uit vervuilde lucht. Daar worden uiteindelijk handgemaakte en stijlvolle tegels van gemaakt. “We hebben een manier gevonden om waarde toe te voegen aan deze teruggewonnen koolstof, door het te gebruiken als pigment in koolstoftegels”, zegt Sidnal.

Vervuiling creatief tegengaan

Om de carbon tegels te maken, werkte de architect samen met Graviky Labs. Dat bedrijf creëerde eerder ‘Air Ink’, een technologie die koolstofroet uit auto’s en fabrieken opvangt en omzet in inkt en verf. Het bedrijf gebruikt een filterapparaat om koolstofroet op te vangen van dieseluitlaatgassen en generatoren van fossiele brandstoffen. De gezuiverde koolstof wordt in poedervorm gedeeld met Carbon Craft Design, die er tegels met een monochromatische twist van maakt.

29 dollar per vierkante meter

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Carbon Craft Design (@carbon_craft_design)

De opgevangen koolstof wordt samen met cement en marmerafval uit steengroeven verwerkt. Sidnal zegt dat het bedrijf ernaar streeft dat elke tegel minstens 70% ‘afvalmateriaal’ bevat. De keramische tegels kosten 29 dollar (zo’n 23 euro) per vierkante meter. Dat is een relatief hoge prijs in vergelijking met andere tegels van keramiek. Zodra het bedrijf beter begint te ‘lopen’’ hoopt de ondernemer de prijzen te kunnen verlagen. “We willen betaalbaar zijn, duurzaamheid is niet alleen voor de elite.”

De tegels zijn onder meer al opgenomen in het interieur van een Adidas-winkel in Mumbai. Architect Manan Gala, beschrijft de koolstofplaat als een “winnaar” voor de bouwsector. De tegels zijn niet alleen duurzaam, ze zijn ook sterkter dankzij het koolstofgehalte. “En het rauwe en rustieke gevoel draagt ​​bij aan de algehele charme”, zegt hij.

Bron: Metro Nederland

