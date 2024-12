In deze periode gaan mensen het vaakst vreemd (en het is niet Kerstmis)

Mocht je denken dat de kerstperiode – met alle romantiek daarrond – dé favoriete periode voor vreemdgangers is, dan ziet je er volledig naast.

Gezellig toch? Al die lichtjes, kerstbomen, dekentjes… Sommigen zouden kunnen denken dat overspelige mensen hun minnaar of minnares net opzoeken tijdens de feestdagen, maar dat is niet het geval. Dat beweert althans Christoph Kraemer van Ashley Madison, een datingsite voor mensen in een relatie die toch willen vreemdgaan. “Kerst is eigenlijk een van de rustigste periodes van het jaar. In december zien we de minste nieuwe inschrijvingen op ons platform. Mensen zijn druk bezig met familie, kerstinkopen en het organiseren van feestjes”, klinkt het in The Daily Star.

Scheidingsdag

Wanneer is het dan wél speeltijd voor vreemdgangers? Wel, niet zo lang na kerst. “De eerste werkdag na Nieuwjaar, ook wel ‘Scheidingsdag’ genoemd, is niet alleen populair bij advocaten, maar ook bij ons platform. We zien dan tot wel 40 procent meer nieuwe leden. Na een intense tijd met familie beseffen sommigen wat ze missen in hun relatie, aldus Kraemer.

Op zoek naar spanning

Interessant genoeg geven veel mensen die zich inschrijven toe dat ze nog steeds van hun partner houden. Maar als er iets ontbreekt in de relatie, zoeken ze elders een stukje extra spanning. Dus, hoewel Kerstmis een tijd is voor gezelligheid en verbinding, is januari voor sommigen hét moment om op zoek te gaan naar… iets nieuws.

Foto: Shutterstock