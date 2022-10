Klimaatrapport: «Eet maximaal twee keer per week vlees om klimaatverandering te beperken»

Een nieuw rapport stelt dat we wereldwijd onze vleesconsumptie drastisch moeten verminderen. Specifiek zouden we maximaal zo’n twee burgers per week mogen eten, als we de ergste gevolgen van de klimaatcrisis willen vermijden. Dat stelt een nieuw klimaatrapport van ‘The State of Climate Action’.

Al geringe tijd is de impact van de vleesindustrie op het klimaat bekend. Volgens de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties is onze vlees- en zuivelconsumptie verantwoordelijk voor 14,5% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. Als we de impact van de klimaatcrisis willen beperken, moeten we sneller richting een meer duurzaam dieet shiften, stellen de experts die het rapport samenstelden.

Geen enkel land op schema

De onderzoekers startten met te achterhalen of de acties die over de hele wereld ondernomen worden in lijn liggen met de doelstellingen om de uitstoot van broeikasgassen fel te verminderen. Daaruit bleek dat geen enkel land op dit moment op schema zit om de opwarming van de aarde onder 1,5C° te houden tegen 2030.

Het rapport stelde verschillende mogelijke maatregelen op om de impact van de klimaatverandering te verkleinen. Een van de belangrijkste daarvan was minder vlees eten.

Twee burgers

«De verschuiving naar meer gezonde, duurzame diëten moet vijf keer sneller plaatsvinden door de consumptie van vlees over de hele bevolking te verminderen naar ruwweg twee hamburgers per week in Amerika, Europa en Oceanië.»

Tussen 2015 en 2019 zou de consumptie van runds-, lams- en geitenvlees in die landen met een hoog vleesconsumptieniveau al gedaald zijn met 1,5% tot 91 kilocalorieën per dag per persoon. Die daling moet zich volgens het rapport nog sneller inzetten zodat de inname kan dalen tot 78 kilocalorieën per persoon per dag tegen 2030.

Het rapport stelt verder dat het openbaar vervoer zes keer sneller uitgebreid moet worden en dat ontbossing zo snel mogelijk teruggedrongen moet worden.

Het rapport zal ook aan de regeringen tentoongesteld worden tijdens de VN-klimaattop die van 6 to 18 november in Sharm El Sheikh in Egypte gehouden wordt.

