Een Amerikaanse IC-verpleegkundige heeft iets wel heel bijzonders gedaan voor een zwangere vrouw die met corona in het ziekenhuis belandde. De verpleegkundige beloofde de vrouw een grote babyshower voor haar te regelen als zij en haar kindje het zouden halen. Toen moeder en dochter aan de betere hand waren, maakte de verpleegkundige haar belofte waar.

IC-verpleegkundige Caitlyn Obrock stelt dat het afgelopen jaar in een waas voorbij is gegaan. Naar eigen zeggen heeft ze honderden coronapatiënten behandeld in het Amerikaanse ziekenhuis waar ze werkt. Toch is er in ieder geval één patiënt die haar altijd bij zal blijven.

Zes maanden zwanger met corona

“Van het begin af aan is Monique al speciaal voor me”, stelt Obrock aan CBS News. Monique Jones (28 jaar) belandde in het ziekenhuis met corona toen ze zes maanden zwanger was. “De baby was haar grootste prioriteit. Ze had alles over voor dat kleintje”, aldus de verpleegster.

Jones werd doodziek en moest uiteindelijk geïntubeerd worden. Obrock bleef ook toen uren tegen haar praten en voor haar bidden. De doktoren besloten dat de enige manier om moeder en baby mogelijk te kunnen redden een keizersnede was. De situatie was erg stressvol en Obrock maakte één belofte aan Jones. “Ik zei als Monique het haalt, gaan we de grootste babyshower ooit regelen.” En zo geschiedde, want de keizersnede verliep succesvol en dochtertje Zamyrah werd geboren.

Meter

Obrock haalde geld op bij vrienden en familie van Jones en regelde een grote babyshower. “Ik begon met huilen toen ik alles zag. Ik kon me niet voorstellen dat ze dat allemaal voor mij geregeld had”, vertelt Jones over de babyshower.

Hoewel Jones en haar dochtertje het ziekenhuis inmiddels verlaten hebben, spreken Obrock en Jones elkaar nog regelmatig. De IC-verpleegkundige is peetmoeder van dochtertje Zamyrah. “Niemand heeft me ooit het gevoel gegeven dat ik zo bijzonder ben. Ik had echt iemand als haar nodig.”

Het bericht Hartverwarmend. Verpleegster verrast zwangere vrouw die corona overleefde met groot gebaar (video) verscheen eerst op Metro.